Tribunal de Bogotá declara legales interceptaciones de Fiscalía al gobernador Andrés Julián Rendón

El Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal, avaló la legalidad de las interceptaciones de comunicaciones dentro de la investigación que se adelanta contra el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona. El proceso está relacionado con presuntas irregularidades en contratos durante su gestión como alcalde de Rionegro.

La decisión fue tomada en segunda instancia, con ponencia de la magistrada Yanet Liliana Martínez Palma, tras resolver el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía Cuarta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia. El Tribunal revocó así la decisión que inicialmente había negado la validez de dichas órdenes.

El alto tribunal consideró que la Fiscalía expuso motivos fundados, necesarios y proporcionales para justificar las interceptaciones. Estas se relacionan con supuestas irregularidades en contratos de construcción de los CAI de San Antonio de Pereira y Cuatro Esquinas, en Rionegro, Antioquia.

La Sala destacó que las interceptaciones cumplieron con los requisitos legales y constitucionales, al haberse expedido dentro de los plazos establecidos y respetando el debido proceso. También se garantizó la cadena de custodia y la finalidad investigativa frente al interés público en la lucha contra la corrupción.

Finalmente, el Tribunal ordenó la cancelación de las órdenes de interceptación, tras recibirse los informes definitivos dentro de la investigación. Con esta decisión, la justicia respalda los procedimientos adelantados por la Fiscalía en el caso que involucra al gobernador de Antioquia.