Túnel de Oriente que lleva al aeropuerto de Rionegro tendrá cierres nocturnos durante esta semana

Desde este lunes y hasta el jueves habrá cierre nocturno del Túnel de Oriente, que comunica a Medellín con el aeropuerto José María Córdova de Rionegro.

Para avanzar en algunos trabajos de mantenimiento, el concesionario anunció que desde este lunes y hasta el jueves 2 de octubre, habrá cierre total nocturno del Túnel de Oriente.

Esta conexión de Medellín al aeropuerto internacional José María Córdova de Rionegro y viceversa, tendrá cierre de seis horas, es decir, entre las 10 de la noche hasta las 4 de la madrugada del siguiente día.

El concesionario aseguró que “los cierres de la conexión vial obedecen al mantenimiento de luminarias, barrido y lavado de hastial, limpieza de señalética, entre otras actividades que se realizan para mantener en óptimas condiciones la conexión vial con el fin de brindarle la mejor experiencia de viaje a los usuarios”.



Además, durante la jornada se llevará a cabo un simulacro de atención de emergencias como parte de las estrategias de prevención y respuesta ante incidentes, encabezado por bomberos Rionegro y el Dagran.

Mientras persista el cierre que conecta los valles de Aburrá y de San Nicolás, se mantienen como rutas alternas, continuar por Las Palmas hasta el alto o por la autopista Medellín- Bogotá, para llegar a la terminal aérea.

Durante las actividades estarán disponibles como rutas alternas, desde y hacia el Oriente, las vías doble calzada Las Palmas y Variante Palmas. Las unidades de atención de la Concesión: grúa, ambulancia y la Policía de Tránsito y Transporte, continuarán prestando el servicio en óptimas condiciones.