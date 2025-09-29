En vivo
Túnel de Oriente que lleva al aeropuerto de Rionegro tendrá cierres nocturnos durante esta semana

Túnel de Oriente que lleva al aeropuerto de Rionegro tendrá cierres nocturnos durante esta semana

Durante los cierres estarán disponibles como rutas alternas la doble calzada Las Palmas y la Variante Palmas.

341266_BLU Radio. Túnel de Oriente / Foto: BLU Radio
Túnel de Oriente.
Foto: Blu Radio
Por: Héctor David Santamaría
|
Actualizado: 29 de sept, 2025

Desde este lunes y hasta el jueves habrá cierre nocturno del Túnel de Oriente, que comunica a Medellín con el aeropuerto José María Córdova de Rionegro.

Para avanzar en algunos trabajos de mantenimiento, el concesionario anunció que desde este lunes y hasta el jueves 2 de octubre, habrá cierre total nocturno del Túnel de Oriente.

Esta conexión de Medellín al aeropuerto internacional José María Córdova de Rionegro y viceversa, tendrá cierre de seis horas, es decir, entre las 10 de la noche hasta las 4 de la madrugada del siguiente día.

El concesionario aseguró que “los cierres de la conexión vial obedecen al mantenimiento de luminarias, barrido y lavado de hastial, limpieza de señalética, entre otras actividades que se realizan para mantener en óptimas condiciones la conexión vial con el fin de brindarle la mejor experiencia de viaje a los usuarios”.

Además, durante la jornada se llevará a cabo un simulacro de atención de emergencias como parte de las estrategias de prevención y respuesta ante incidentes, encabezado por bomberos Rionegro y el Dagran.

Mientras persista el cierre que conecta los valles de Aburrá y de San Nicolás, se mantienen como rutas alternas, continuar por Las Palmas hasta el alto o por la autopista Medellín- Bogotá, para llegar a la terminal aérea.

Durante las actividades estarán disponibles como rutas alternas, desde y hacia el Oriente, las vías doble calzada Las Palmas y Variante Palmas. Las unidades de atención de la Concesión: grúa, ambulancia y la Policía de Tránsito y Transporte, continuarán prestando el servicio en óptimas condiciones.

