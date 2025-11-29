En vivo
Un docente y líder social de Maceo Antioquia falleció tras ser arrastrado por una quebrada

Un docente y líder social de Maceo Antioquia falleció tras ser arrastrado por una quebrada

La situación se registró en Maceo, Magdalena Medio en Antioquía por la creciente de la quebrada a raíz de las fuertes lluvias de las últimas horas.

