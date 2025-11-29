Un docente y líder social de Maceo Antioquia falleció tras ser arrastrado por una quebrada

El profesor John Jairo Gil, retirado apenas hace un mes después de 48 años de servicio en la Institución Educativa Filiberto Restrepo Sierra, en Maceo, cayó accidentalmente a la quebrada El Zacatín, cuyo caudal estaba muy elevado por las fuertes lluvias de las últimas horas.

Según la alcaldesa de Maceo, Carolina Ossa Gómez, en el sitio se intentaron maniobras de reanimación, esfuerzos que se mantuvieron también durante su traslado al hospital local, aunque finalmente se confirmó su fallecimiento.

“Le dimos los primeros auxilios con el equipo médico y de enfermería en el lugar de los hechos, pero no se logró una respuesta positiva. Posteriormente fue trasladado al hospital del municipio, donde también se le prestaron los servicios respectivos. Fue llevado en ambulancia, pero lamentablemente el profe no respondió”, puntualizó.

La mandataria local aseguró que la muerte del docente ha generado un profundo impacto en Maceo, pues John Jairo Gil era recordado por su dedicación al deporte, su acompañamiento permanente a los jóvenes y su papel como presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal, donde fue un referente de solidaridad y servicio comunitario.



Este caso se suma a las víctimas que han dejado las intensas lluvias en Antioquia, donde, según el Dagran, este año han fallecido 55 personas.