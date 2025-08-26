Una riña puso fin a una racha de 449 días sin homicidios en Sabaneta, Antioquia

La muerte de Elías Bartolo Causil Ramos de 65 años no solo causó conmoción en Sabaneta, sino que también alertó a las autoridades de ese municipio, que no reportaban un homicidio desde el 31 de mayo del año anterior, es decir, iban 449 días sin muertes violentas en esta localidad del sur del Valle de Aburrá.

Según mencionaron las autoridades en el Área Metropolitana es que el hombre falleció luego de estar involucrado en un riña en el barrio El Trapiche, allí Causil tuvo una discusión con otro hombre por motivos que son materia de investigación por parte de las autoridades correspondientes.

Minutos después de comenzar el altercado y luego de algún cruce de palabras, el victimario apuñaló al hombre mayor que fue trasladado de inmediato a un centro asistencial en donde a pesar de los intentos de los médicos Causil terminó falleciendo cuando era atendido por los especialistas.

Por el momento, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá desconocen el paradero del hombre que asesinó a Causil, ya que una vez cometido el crimen escapó en una bicicleta con rumbo desconocido. Ahora las autoridades revisan las cámaras de seguridad de la zona para dar con el paradero del victimario.

Hay que recordar que con este hecho Sabaneta cierra la lista de los municipios más violentos del Valle de Aburrá, misma que encabeza Medellín con 223 homicidios.