La Unidad de Búsqueda recuperó 40 cuerpos de personas desaparecidas en dos cementerios de Antioquia. En uno de los campos santos, la entidad recuperó 14 cuerpos, tras intervenir tres galerías que, por su alto grado de deterioro, ponían en riesgo la conservación de las estructuras óseas.

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) concluyó una nueva intervención humanitaria en los cementerios de Caucasia y Santa Fe de Antioquia, donde se recuperaron cuerpos que corresponderían a personas desaparecidas en el marco del conflicto armado.

En la primera intervención, llevada a cabo en el cementerio parroquial Nuestra Señora de las Misericordias, ubicado en el barrio Pueblo Nuevo del municipio de Caucasia, el equipo forense intervino 25 bóvedas en tres pabellones. Allí, fueron recuperados 26 cuerpos, además de restos asociados y estructuras óseas de dos personas que habían sido inhumadas en una misma bóveda.

Gloria Araque, coordinadora en Antioquia de la Unidad de Búsqueda, explicó cómo fue el proceso.

“Valga decir que ha sido muy importante en todo el proceso de investigación humanitaria la contribución de la Corporación Reencuentros y los firmantes del acuerdo que aportaron información para orientar las identidades de los cuerpos que fueron recuperados en estos cementerios”, afirmó.

Durante esta intervención, los investigadores recibieron 30 solicitudes de búsqueda, tomaron 14 muestras de ADN y adelantaron 10 diálogos con familiares para ampliar la información sobre casos de desaparición en la región. Como resultado preliminar, fue posible orientar la identidad de 14 de los cuerpos hallados.

Publicidad

Por otra parte, en el cementerio municipal de Santa Fe de Antioquia se intervinieron 18 bóvedas distribuidas en tres galerías, de donde se recuperaron 14 cuerpos. La acción se enmarcó en el Plan Regional de Búsqueda Cuenca del Río Sucio y Cauca Medio, que priorizó la intervención de estas estructuras debido a su avanzado deterioro, situación que amenazaba la conservación de los restos y del material genético necesario para su identificación.

Según la Unidad de Búsqueda, el universo de personas dadas por desaparecidas en el Bajo Cauca y Valdivia asciende a 2.296 casos, mientras que en la Cuenca del Río Sucio y Cauca Medio la cifra es de 786. En Antioquia, el registro de personas desaparecidas llega a más de 25.000 y en el país a más de 126.000.