Unos 30 empleados de MinTrabajo denuncian acoso laboral: piden reunión con Antonio Sanguino

Empleados del Ministerio del Trabajo en Antioquia y el país denuncian supuestos abusos laborales a quienes participaron de huelga en la entidad en 2024. Según narró el presidente de uno de los nueve sindicatos, la situación se está registrando contra 30 personas en diferentes departamentos.

Hay que recordar que se trató de una huelga de dos meses, a nivel nacional que inició el 31 de mayo y se suspendió el 31 de julio de 2024, que sigue teniendo repercusiones en la actualidad para, por lo menos, 30 empleados sindicalizados del Ministerio del Trabajo, quienes denuncian no solo que algunos no recibieron el pago de su salario cuando fue un mecanismo legal, sino luego de ello una serie de hechos considerados por ellos como acoso laboral .

En Antioquia se viene registrando, según cuentan, “una persecución sindical”, por lo que también hay denuncias en marcha ante la Procuraduría contra el director regional Fabio Andrés González. Andrés Daza, presidente Unimintrabajo, narró lo que viene viviendo él y quienes lideran los otros ocho sindicatos en el país, quienes apoyaron y participaron activamente en la mencionada huelga.

“Nos vimos abocados a algunos de nuestros compañeros a firmar un acta de compromiso. Las personas que no firmaron esta acta de compromiso, a ellos no se les pagó el salario y por el tiempo que duró la huelga, una huelga que hasta el día de hoy no ha sido declarada ilegal en ningún momento”, afirmó

El directivo sindical además, señaló que durante la administración de la exministra Gloria Inés Ramírez no hubo escucha antes sus peticiones y quejas por acoso, por lo que solicitan una reunión con el nuevo funcionario nombrado por el presidente Gustavo Petro allí: Antonio Sanguino.

“Recibimos con mucha alegría el cambio de administración y esperamos que el Dr. Antonio Sanguino pues nos reciba. Lo recibimos con alegría porque la administración anterior, la verdad, fue una administración que nos maltrató y lo único que hizo fue deteriorar el ambiente laboral en todas las territoriales del país”, relató.

Según se pudo conocer en algunos documentos, la última queja presentada ante la Procuraduría contra el director en Antioquia, fue el pasado 20 de enero de 2025, otra un año atrás, donde una trabajadora del Ministerio aseguró que tenía sobrecarga laboral y recibió tratos por parte de su superior con palabras como “loca y enferma psiquiátrica”.

A eso se suma otra queja que cursa en la Contraloría General de la Nación por Detrimento Patrimonial, al tener una sede alquilada en el municipio de Santa Fe de Antioquia y según reza el documento: “la oficina lleva meses sin operar, sin inspector de trabajo que labore y le preste servicio a la comunidad”.

