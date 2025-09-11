Video: indignante caso de brutal agresión de un hombre a su hijo en Yarumal, Antioquia 

En un video quedó registrado como un hombre golpea sin clemencia a su hijo de 16 años en el municipio de Yarumal, en Antioquia. El menor quedó a disposición del ICBF, mientras que el adulto fue capturado

La comunidad en Antioquia se encuentra consternada debido al brutal ataque intrafamiliar que se conoció en las últimas horas en el municipio de Yarumal. En videos que se han conocido desde el Norte antioqueño se deja en evidencia cómo un hombre golpea de manera brutal a su hijo, de 16 años.

En las imágenes se ve cómo el adulto arrastra a su hijo por una zona verde mientras que el menor llora y pide que lo deje ir. Acto seguido se aprecia cómo, al parecer, el hombre intenta estrangular al joven para luego pisotearlo en repetidas ocasiones.

No obstante, allí no paró la aberrante situación, ya que con el menor aún en el piso y en medio del llanto, el hombre sacó lo que sería un rejo, usado para diferentes labores del campo, y empezó a golpearlo fuertemente mientras retaba al menor de edad a que lo demandara ante las autoridades competentes.

El secretario de Seguridad de Yarumal, Walter Gómez, aseguró que una vez se conoció el caso se procedió con la captura del hombre, mientras que el joven quedó cobijado bajo el amparo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

“Desde el momento en que nos dimos cuenta las autoridades competentes en articulación con Policía, Ejército, Sijín, Comisaría de familia, trabajadora social, nos dirigimos al sitio para hacer las respectivas investigaciones”, afirmó el secretario Gómez.

Publicidad

Desde la vereda El Bosque, lugar en donde ocurrieron los hechos, denuncian que no es la primera vez que el hombre maltrata a su hijo. Incluso, aseguran que ya se había advertido a las autoridades competentes sobre los golpes a los que era sometido el joven de 16 años.

Por el momento se espera que la situación judicial del agresor avance, ya que el hecho se tipifica como violencia intrafamiliar agravada y podría pagar hasta 15 años en prisión.