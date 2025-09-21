Videos del fuerte temblor hoy de magnitud 4.6 en Antioquia: “Me despertó”

Este domingo 21 de septiembre, un sismo de magnitud 4.6 sacudió al departamento de Antioquia en horas de la tarde, generando alerta entre los habitantes de la región, especialmente en el suroeste del departamento.

De acuerdo con el reporte del Servicio Geológico Colombiano, el sismo tuvo una profundidad menor a 30 kilómetros, lo que intensificó la percepción del temblor en varias zonas.

El susto no terminó allí, pues cerca de 15 minutos después del primer evento se registró un segundo temblor, esta vez de magnitud 2.5, con epicentro en la localidad de Urrao. Ambos movimientos se sintieron en distintas subregiones de Antioquia.



Videos en redes sociales

En redes sociales, varios internautas compartieron videos grabados desde sus casas en el momento del temblor. En uno de ellos, un ciudadano mostró cómo un ventilador comenzó a moverse de manera inesperada.

“Qué temblor en Medellín. Estaba haciendo siesta y me despertó”, comentó.



Que temblor en Medellín. Estaba haciendo siesta y me despertó. #Temblor pic.twitter.com/DJZDZTaLmF — César Olse (@cesarolse) September 21, 2025

Otros usuarios señalaron que el sismo fue percibido en municipios como Itagüí, Medellín, Bello, Sabaneta y otras localidades del departamento. “No aguanto otro temblor más en Medellín”, “Cómo me va a coger un temblor en una sala de cine, mi hermano, qué susto”, “Qué domingo tan movido” y “Cada ocho días temblor”, fueron algunas de las reacciones de los ciudadanos en redes sociales.