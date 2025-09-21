Fuerte temblor hoy de magnitud 4.6 en Antioquia; epicentro fue en Urrao

Este domingo 21 de septiembre, un sismo de magnitud 4.6 sacudió el departamento de Antioquia en horas de la tarde. El temblor generó alerta entre los habitantes de la región, especialmente en el suroeste del departamento.

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), se confirmó que el epicentro se localizó en el municipio de Urrao, a una profundidad menor a los 30 kilómetros.

Autoridades locales y organismos de gestión del riesgo adelantan a esta hora la verificación de posibles afectaciones en la infraestructura, principalmente en la zona rural.

Sin embargo, no fue el único temblor que se sintió en la subregión, ya que, cerca de 15 minutos después del primer sismo, otro movimiento de 2.5 de magnitud volvió a reportarse en la localidad de Urrao. Según las mediciones, ambos temblores se registraron a una profundidad menor de 30 kilómetros.



El alcalde de Urrao, Nilson Barrera, le confirmó a Blu Radio que, por ahora, en el casco urbano del municipio no se han reportado afectaciones en la infraestructura.

“Dicen los Bomberos y la Policía que, por ahora, no hay ninguna novedad en la parte urbana y estamos tratando de verificar con las veredas a ver si nos reportan alguna situación”, informó el mandatario.

Por el momento, tanto la Alcaldía de Urrao como la Gobernación de Antioquia se encuentran realizando las labores de inspección pertinentes, tanto en la cabecera del municipio como en la zona rural, en donde no se descarta que haya algunos daños superficiales en ciertas estructuras.

Finalmente, el Dagran confirmó en su cuenta de X que “estamos en comunicación con los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia. Hasta el momento, no se reportan novedades”.

En redes sociales, varios internautas compartieron que el sismo se sintió en varios municipios de Antioquia, como Itagüí, Medellín, Bello, Sabaneta, entre otros lugares.

“No aguanto otro temblor más en Medellín”, “Cómo me va a coger un temblor en una sala de cine, mi hermano, qué susto”, “Qué domingo tan movido”, “Cada ocho días temblor”, son algunos de los comentarios que dejó en redes el sismo.