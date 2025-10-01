Violencia obligó a los municipios de Amalfi y Briceño a extender la medida del toque de queda

Crítica situación de orden público en Antioquia obligó a los municipios de Amalfi y Briceño a extender la medida del toque de queda. La violencia generada por las disidencias en varias zonas del departamento mantiene en alerta máxima a las autoridades

La situación de seguridad en el Norte y Nordeste de Antioquia sigue siendo una preocupación latente para diferentes autoridades departamentales, pero más aún para los municipios de Amalfi y Briceño que han tenido que implementar diferentes medidas restrictivas para evitar que las disidencias de alias 'Calarcá' sigan generando temor entre las comunidades.

A pesar de que en los mencionados municipios no se han reportado nuevas alteraciones al orden público, ambos dirigieron extender los toques de queda como accionar preventivo. La Alcaldía de Amalfi, por ejemplo, prorrogó hasta el 3 de octubre la restricción de movilidad entre las 7:00 de la noche y las seis de la mañana.

Además, en esta localidad del Nordeste antioqueño, donde se alertó sobre la supuesta instalación de explosivos en caminos veredales, también habrá cierres en vías y se prohibió el parqueo de vehículos en las inmediaciones de la Estación de Policía y el Batallón del Ejército, así como la restricción al parrillero en motocicletas.



Por su parte, en la Alcaldía de Briceño también se extendió el toque de queda hasta el 25 de octubre en donde habrá restricciones de movilidad para las personas desde las 6:00 de la tarde hasta las 6:00 de la mañana y, además, se prohibió el parrillero en motocicletas y el transporte de escombros.

Hay que mencionar que en este municipio del Norte antioqueño es la tercera vez que se extienden las medidas restrictivas debido a la injerencia criminal que tienen las disidencias de alias 'Calarcá' en Briceño y otras localidades de Antioquia.