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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Vuelve el racionamiento de agua por una semana para 300 mil habitantes del nororiente de Medellín

Vuelve el racionamiento de agua por una semana para 300 mil habitantes del nororiente de Medellín

EPM aseguró que lluvias siguen escasas para abastecer embalses y el ahorro del líquido sin alcanzar las metas planteadas de 92 y 70 litros diarios por vivienda.

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Innovador filtro eliminaría el 95 % del microplástico presente en el agua potable.
Foto: Freepik, Corona.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de sept, 2026

Tras una semana sin interrupciones en el servicio de acueducto, resultados de la medida no fueron los esperados por parte de EPM y regresarán los racionamientos de agua para seis comunas del nororiente y centroriente de la ciudad de Medellín.

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Así lo indicó el gerente encargado de la compañía de servicios públicos, Humberto Iglesias, quien explicó que las lluvias siguen siendo escasas para el aumento en los niveles de embalses, especialmente el de Piedras Blancas que es el que abastece esta zona de la capital antioqueña.

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Adicionalmente, aunque han percibido mayor consciencia ciudadana frente al uso del agua, el directivo aseguró que las metas de ahorro de 92 y 70 litros diarios por vivienda no se han alcanzado, lo que hace necesarios nuevos cortes en el servicio.

"Durante la última semana se combinaron dos situaciones, ahorramos menos de lo necesario y llovió menos de lo esperado, y eso impidió que nuestras fuentes se recuperaran y que el caudal volviera al ritmo que nosotros necesitábamos. Piedras Blancas hace ocho días estaba en 91.8%, y hoy está en 76.8%", manifestó.

La medida se retomará desde este martes 22 de septiembre con suspensión del servicio de manera continúa entre las 8:00 p.m. y las 4:00 a.m. del día siguiente.

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De igual manera, se mantendrán los dos esquemas de barrios que tendrán la suspensión día por medio. Este martes inicia el esquema 1 que comprende los sectores: Carpinelo, El Compromiso, La Avanzada y La Esperanza N° 2, en la Comuna Popular; La Cruz, María Cano-Carambolas, San José de la Cima N° 1 y Versalles N° 2, en la Comuna Manrique; Campo Valdés, La Piñuela, Las Esmeraldas y Manrique Central, pertenecientes a la Comuna Aranjuez; Las Estancias, San Antonio y Villa Liliam de la Comuna Villa Hermosa; y finalmente en la Comuna Buenos Aires está Barrios de Jesús.

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Las principales recomendaciones de EPM a la ciudadanía siguen siendo tomar duchas cortas, reutilizar en diferentes actividades la mayor cantidad de agua posible y para los periodos del corto solo abastecerse del líquido necesario.

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