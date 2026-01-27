Ya son 7 líderes sociales asesinados en Colombia: el último caso fue en Pueblorrico, Antioquia

Ya son 7 los líderes sociales en Colombia durante este año: el último caso fue el presidente de la de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Pica, en el municipio de Pueblorrico, Antioquia.

No paran las acciones violentas que afectan a los líderes sociales en el país, en especial, en el departamento de Antioquia, donde se confirmó el asesinato de otro líder social.

Según Indepaz, se trata de Rubén Antonio Ríos Marín, que era un reconocido líder social, actual presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Pica, en el municipio de Pueblorrico, quien además se desempeñaba como Fiscal Principal de Asocomunal para el periodo 2022–2026.

🔴 #07LíderesAsesinados



👥 Nombre: Rubén Antonio Ríos Marín

📆 Fecha:24/01/2026

📍 Lugar: Pueblorrico, Antioquia



➡️ Rubén Antonio Ríos Marín era un reconocido líder social, actual presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Pica, en el municipio de Pueblorrico,… pic.twitter.com/aqO9LdJYyc — INDEPAZ (@Indepaz) January 26, 2026

Aunque todavía no son claras las circunstancias, se ha conocido que el líder Ríos Marín, fue interceptado por encapuchados y luego de identificarlo, le dispararon en repetidas ocasiones, ocasionando la muerte en el sitio.



Indepaz, advirtió que se tenía ya alertas por los riesgos que tenía el líder social de Pueblorrico que fueron advertidos por la Defensoría del Pueblo.

En esta localidad del suroeste de Antioquia tiene injerencia el Clan del Golfo y un grupo delincuencial local, por lo que se investiga quién estaría detrás de este homicidio que se convierte en el séptimo líder social asesinado en Colombia.

En el año 2025, la violencia contra líderes sociales en Colombia continuó siendo crítica, donde hubo 187 asesinatos de líderes y lideresas sociales, lo que representó un aumento cercano al 8% respecto a 2024. De ese total 26 ocurrieron en Antioquia.