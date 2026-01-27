Dirección del Centro Democrático acepta renuncia de Lafaurie y respalda al director del partido

La Dirección Nacional del Centro Democrático emitió un comunicado en respuesta al presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, quien pidió la escisión del partido denunciando presuntas irregularidades en el proceso de selección de la candidata a la Presidencia.

“El proceso de selección del candidato presidencial del Centro Democrático fue legítimo, riguroso y totalmente transparente, el cual contó con reglas claras establecidas y respaldadas por las precandidatas”, señala la Dirección del partido.

Es importante recordar que Lafaurie denunció presuntas irregularidades en el proceso de selección de la candidata, del cual hicieron parte su esposa María Fernanda Cabal y las senadoras Paola Holguín y Paloma Valencia.

Foto: Centro Democrático

Según Lafaurie, algunos militantes del partido habrían conocido los resultados de la encuesta antes de que fueran públicos. Por eso, en una carta, Lafaurie le pidió a Gabriel Vallejo, director del partido, la escisión, asegurando que él y la senadora Cabal no tenían espacio en el partido.



La Dirección Nacional aceptó esta renuncia. “Lamentamos la renuncia del Dr. Lafaurie y le agradecemos por los años de servicio en nuestro partido. Hacemos un llamado a los colombianos a mantenernos unidos y firmes para salvar a Colombia”, dice el comunicado de la Dirección.

Además, respaldaron al director Gabriel Vallejo. “Todos los miembros de la Dirección Nacional confían y respaldan plenamente el actuar del director general, el Dr. Gabriel Jaime Vallejo; la secretaria general, la Dra. Laura Vaca; y demás miembros del Comité Consultivo durante el proceso de selección del candidato presidencial”, dice el comunicado.