Expulsan a estadounidense por alerta de explotación sexual; fue detenido en Bucaramanga

En un reconocido hotel de Bucaramanga fue detenido un turista estadounidense, quien tenía una alerta por explotación sexual.

De acuerdo con las autoridades de Migración Colombia, agencias homólogas habrían hecho el reporte y se había lanzado una alerta internacional para tener especial atención con este hombre.

Blu Radio pudo conocer que la Policía de Santander recibió información acerca de la llegada del estadounidense a la capital santandereana y de inmediato se organizó un operativo para determinar los movimientos del hombre.

Después de algunas indagaciones, se logró determinar el hotel en el que se había registrado. Hasta el lugar llegaron uniformados de la Policía y funcionarios de Migración Colombia para realizar las labores de verificación de su identidad.



Tras el operativo, los uniformados lograron confirmar la identidad del extranjero y de inmediato comenzó el proceso para cancelarle el permiso de turismo, razón por la cual el hombre deberá abandonar el país en las próximas horas.

Cabe destacar que el cotejo de información se realizó gracias al programa Angel Watch, una iniciativa de alerta preventiva internacional creada por el gobierno de Estados Unidos para proteger a niños, niñas y adolescentes frente a posibles riesgos de abuso sexual.

Este programa permite a las autoridades migratorias intercambiar alertas preventivas sobre personas que podrían representar un riesgo para menores de edad, sin que ello implique necesariamente la existencia de una condena judicial.

La iniciativa fue creada en 2007 por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y, en conjunto con el sistema de cooperación internacional MIGRAR, permite verificar ingresos y alertas internacionales para evitar el ingreso de personas consideradas de alto riesgo para los menores en Colombia.

Gracias al apoyo del sistema Angel Watch, Migración Colombia detectó durante 2025 a 65 ciudadanos extranjeros con antecedentes por delitos contra menores de edad, quienes fueron inadmitidos, evitando su ingreso a Colombia.

A través de un comunicado Migración Colombia anunció que “reforzará el apoyo en sistemas de información, alertas tempranas y la articulación con agencias nacionales e internacionales para el ejercicio eficaz del control migratorio y la protección de los niños, niñas y adolescentes”.