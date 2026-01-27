En vivo
Santanderes

Expulsan a estadounidense por alerta de explotación sexual; fue detenido en Bucaramanga

Las autoridades cancelaron el permiso de turismo a un ciudadano de nacionalidad estadounidense, quien deberá abandonar el país.

Turista.jpg
Migración Colombia le canceló el permiso de turismo a un ciudadano estadounidense por alerta de explotación sexual.
// Tomada de @MigracionCol
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de ene, 2026

