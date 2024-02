A indagación disciplinaria concejal Fuchi por polémica pelea con policías en Bogotá

Por la polémica pelea que protagonizó el concejal de Bogotá,Julián Fuchi Forero con varios uniformados que realizaban un control ubicado en la Avenida 68 con calle 13, la Procuraduría le abrió una indagación disciplinaria para esclarecer los hechos y las razones por las que se le interpuso un comparendo de un millón de pesos.

A través de un comunicado, el ente de control indicó que trata de determinar “si el pasado 21 de febrero, en un control de la Policía ubicado en la Avenida 68 con calle 13, en las horas de la madrugada, el funcionario al ser detenido por los agentes habría irrespetado a los servidores públicos; si, además, hubo entre ellos diferentes cruces de reproches y un intercambio verbal violento”.

Con la apertura de la indagación disciplinaria, el ente de control también ordenó la recolección de pruebas necesarias que permitan esclarecer la situación que se presentó con el cabildante y algunos uniformados de la Policía.

En diálogo con Mañanas Blu el concejal Fuchi relató que el altercado se presentó cuando un Policía lo detuvo junto a otros motociclistas y, sin mediar palabra, le pidió que apagara la moto y descendiera del vehículo. Forero asegura que se identificó como concejal y preguntó al Policía qué había hecho mal, pero este solo le respondió de forma grosera y le exigió que le entregara las llaves de la moto.

Publicidad

"En ese momento, el Policía sacó su arma para intimidarme. Yo me sentí atacado y le dije que me pusiera las esposas, que no tenía ningún problema en ir a la estación de Policía", indicó Fuchi.

El concejal Forero fue multado por "irrespetar a la autoridad" y "alterar el orden público". Sin embargo, anunció que impugnará las multas y que está dispuesto a llevar el caso a la justicia.

Publicidad

Le puede interesar: