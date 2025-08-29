Abogado dice que colegio reportó tres horas después la desaparición de la pequeña Valeria Afanador

El abogado Julián Quintana, representante de la familia Afanador, cuestionó el actuar del colegio donde estudiaba Valeria Afanador, la niña encontrada sin vida este viernes en Cajicá, Cundinamarca. Según el jurista, la institución educativa tardó en reaccionar y solo reportó la desaparición de la menor a las autoridades tres horas después de ocurridos los hechos.

“La primera llamada que le hacen a la mamá fue aproximadamente a la una de la tarde y cuando Luisa llega al lugar, una hora después, apenas estaban llegando las autoridades. Se le informó a la familia en un rango de dos horas y a las autoridades en tres”, señaló Quintana en entrevista con Recap de Blu Radio.

El abogado sostuvo que la situación debe tratarse como un caso de homicidio por omisión, debido a la presunta actitud irresponsable del colegio. “Si la niña hubiera estado supervisada no hubiera salido del colegio, y si hubiera salido, con una actitud responsable, inmediatamente la hubieran ubicado. Pero después de dos o tres horas iniciar una búsqueda, acá están las consecuencias”, indicó.

Quintana también cuestionó la falta de protocolos y seguridad dentro de la institución. “¿Por qué no había un adulto responsable? ¿Por qué el colegio tenía una malla con vulneraciones de seguridad? ¿Por qué informó solo dos horas después de que Valeria desapareció y tres horas después a las autoridades? Si hubieran hecho bien su trabajo, Valeria estaría al lado de sus papás y hermanitos”, expresó.

El representante de la familia afirmó que tanto empleados como directivos del colegio deberán responder ante la justicia: “Los que tienen que darle la cara a la justicia son los empleados y directivos del colegio”, puntualizó.

Sobre las hipótesis que se manejan, Quintana no descartó que un tercero pudiera haberse aprovechado de las omisiones del colegio. Sin embargo, recalcó que será Medicina Legal la entidad encargada de determinar las causas de la muerte de Valeria.