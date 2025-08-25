Abuelita usaba a menores de edad para vender droga en colegios: tiene una larga lista de delitos

La seguridad en Bogotá sigue siendo un tema que preocupa a los ciudadanos y, pese a las labores realizadas por las autoridades, muchos bogotanos se sienten desprotegidos en la capital. Las problemáticas en la ciudad no solamente radican en los hurtos, sino que los asesinatos y el tráfico de drogas encienden la alarma.



Abuelita usaba a menores para vender droga

Ante esto, una de las peleas que la Policía y el Distrito enfrentan a diario es el tráfico de drogas, situación que, pese a todos los esfuerzos, pareciera no desaparecer. De hecho, en muchas zonas de la capital se vislumbra un crecimiento.

En ese sentido, la Secretaría de Seguridad de Bogotá confirmó la captura de 16 criminales, entre ellos una adulta mayor que presuntamente utilizaba a menores de edad para vender droga en entornos escolares, en el parque El Laguito y hasta en el humedal Juan Amarillo, en la localidad de Suba.

De acuerdo con lo revelado por la entidad distrital, los criminales irán directamente a la cárcel. “Entre todos suman más de 50 anotaciones judiciales por concierto para delinquir, hurto, entre otros delitos”, indicaron las autoridades.

La captura, según destacó la Secretaría de Seguridad, permite seguir protegiendo a los niños, niñas y adolescentes en la capital, así como cerrarle el paso a quienes intentan poner en riesgo la integridad de los menores.

Estos 16 criminales, entre ellos una adulta mayor, utilizaban a menores de edad para vender droga en entornos escolares, el parque El Laguito y el humedal Juan Amarillo, en Suba.



— Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) August 25, 2025

Caso en Cali: familia usaba menores para distribuir droga

El pasado 26 de julio de 2025, se dio a conocer que en Cali se desmanteló una organización criminal integrada por miembros de una misma familia, quienes usaban a menores de edad para distribuir drogas en algunos sectores de la ciudad. Además, la organización estaría vinculada a un homicidio ocurrido en 2024.

Según lo revelado por las autoridades, el operativo permitió la judicialización de al menos 20 presuntos integrantes del grupo criminal conocido como 'Los Sánchez'.

De acuerdo con la información recibida, la líder era una mujer de 72 años que, en compañía de su hija, diseñaba y dirigía la operación de tráfico de droga. En esta estructura, los menores de edad cumplían tareas de distribución de estupefacientes, exponiéndose a riesgos constantes.

Ahora, la familia criminal tendrá que responder por varios delitos, entre ellos porte ilegal de armas de fuego, tráfico de estupefacientes, uso de menores en actividades ilícitas, concierto para delinquir agravado y homicidio agravado.

