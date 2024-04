Alcalde Galán reconoció estar en deuda con los comerciantes por deterioro de la seguridad

Durante el encuentro con el gremio Fenalco, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, reconoció estar en deuda con los comerciantes por la alta percepción de inseguridady por el aumento en el delito de extorsión que ha sido denunciado desde la anterior administración.

El alcalde Galán expresó su indignación ante las cifras que revelan las estadísticas del gremio y reconoció que el trabajo no ha sido suficiente, por lo que están dispuestos a seguir trabajando para mejorar esos indicadores.

“El 34 % de los comerciantes encuestados federales en Bogotá, Cundinamarca, manifiesta haber sido víctima de algún delito en lo ocurrido en el 2024. Uno de cada tres. Eso realmente es un número inaceptable. El roboa mano armada es la modalidad más frecuente, 37 %. Entonces nosotros llegamos a poner orden en esto, lo dijimos insistentemente, la política de seguridad en los últimos años ha fracasado”, dijo el alcalde Galán.



Según el mandatario capitalino en los primeros 3 meses de su Gobierno, se han realizado alrededor de 8.300 capturas por diferentes delitos “Eso es 83 personas diarias que estamos capturando en Bogotá por delitos, la mayoría en flagrancia, más del 70 %, un componente también como de 20-25 % por orden judicial”.

No obstante, Galán mencionó que uno de los grandes obstáculos sigue siendo el hacinamiento carcelario de más del 156 % que no ha permitido llevar a varios detenidos que ya fueron condenados a centros carcelarios. "No tenemos dónde recluir a esas personas. Ahí estamos buscando fórmulas que nos van a permitir tener unos centros temporales, más o menos en el segundo semestre de este año, que nos permita llevar a esas personas allí.

Publicidad

Cabe mencionar que hace unas semanas el Ministerio de Justicia le entregó al Distrito un predio contiguo a la cárcel La Picota, en donde se planea crear un nuevo centro de reclusión que está programado para ser entregado en 2027.