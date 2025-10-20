Alcaldía de Bogotá cubrirá el 100 % de la comisión de garantía en negocios locales de la ciudad

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, lanzó una nueva estrategia que busca promover la inclusión financiera sostenible y reducir las barreras de acceso al crédito formal para microempresas y negocios locales de la ciudad.

La iniciativa contará con recursos por más de $17.000 millones y se desarrollará en alianza con el Fondo Nacional de Garantías (FNG). Gracias a este convenio, se cubrirá el 100 % de la comisión de garantía exigida a los microempresarios o dueños de negocios que soliciten créditos de capital de trabajo o inversión, lo que facilita el acceso al financiamiento formal.

Con este respaldo, la Administración Distrital espera beneficiar a más de 2.900 negocios locales, tanto formales como informales, en toda Bogotá: “Desde Bogotá damos soluciones a la financiación de negocios locales, lo que hace más baratos los créditos y permite que más emprendedores accedan a recursos para crecer y generar empleo. Con esta estrategia seguimos apostándole a la inclusión financiera y al fortalecimiento de la economía”, afirmó María del Pilar López Uribe, secretaria de Desarrollo Económico.

La estrategia contempla distintas líneas de financiamiento diseñadas para atender diversas necesidades: la economía social contará con montos de aproximadamente $8,5 millones, la línea de microcrédito ofrecerá hasta $35,5 millones, y la línea de alto monto permitirá acceder a recursos de hasta $170,8 millones.



El programa estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2025 o hasta agotar los recursos, los cuales serán administrados por las entidades financieras vinculadas al FNG.