Alcaldía de Bogotá insiste en reforma tributaria para asegurar presupuesto del 2026

Este martes, 25 de noviembre, el Concejo de Bogotá abrió la discusión formal del Presupuesto Anual de Rentas, Ingresos, Gastos e Inversiones para 2026. La sesión inició en la Comisión de Hacienda, donde se revisó el monto destinado al Fondo de Estabilización Tarifaria (FET).

Durante la jornada, la secretaria de Hacienda, Ana María Cadena, presentó la hoja de ruta financiera para el próximo año: un presupuesto total de $40,4 billones, de los cuales $32,5 billones estarán destinados a inversión, $5,3 billones a funcionamiento y $2,6 billones al servicio de la deuda. Esto implica que ocho de cada diez pesos del presupuesto distrital se dirigirán a inversión pública.

Uno de los momentos clave de la sesión fue la intervención del vicepresidente del Concejo, Juan David Quintero, quien preguntó a la administración por no haber presentado la reforma tributaria. Recordó que, meses atrás, el Distrito aseguró que dicha reforma era indispensable para la estabilidad financiera, mientras que hoy se afirma que existe estabilidad sin ella.

Ante esto, Cadena aclaró que la reforma sigue siendo necesaria y que su ausencia tendría efectos directos en las cuentas de la ciudad para el 2027.



“Si no hay un ingreso adicional para el próximo año, el presupuesto tendría que disminuir de $40,4 a $37,5 billones y la inversión de $32,6 a $29,6 billones. Nosotros quisiéramos que esa senda fuera un poco más moderada y que uno pudiera contar con algo adicional pensando en el presupuesto del 2027”, detalló la secretaria de Hacienda.

Durante la discusión del presupuesto 2026, la secretaria Ana María Cadena detalló cómo la inversión impactará en distintos frentes. En gasto social, el Distrito beneficiará a 1,6 millones de personas y 12.000 jóvenes con transferencias monetarias; atenderá a 4.700 habitantes de calle, 8.100 personas con discapacidad y 68.000 niños de 0 a 5 años. Además, operarán 153 comedores comunitarios con 22 millones de raciones y 73.000 hogares tendrán acceso a internet social.

En educación, se entregarán colegios nuevos o restituidos para 3.700 estudiantes, se realizarán 150.000 mejoras de infraestructura, 11.130 jóvenes accederán a educación superior y el PAE llegará a 700.000 estudiantes con 810.000 raciones diarias. En seguridad, se intervendrá el C4 con la renovación de 247 cámaras, 126 equipos multisensor, la vinculación de 678 gestores del orden y la compra de 600 motocicletas.

BLU Radio. PAE en Bogotá / Foto: Suministrada.

En infraestructura, incluye avances en la primera línea del metro de Bogotá y en la troncal de la Calle 13. Además, se pondrán al servicio de la ciudadanía 17 proyectos clave, entre ellos el Cable San Cristóbal, varios tramos de las troncales de las avenidas Ciudad de Cali y 68, el puente vehicular de la calle 153 y las avenidas Laureano Gómez y Francisco Miranda.

La sesión de este 25 de noviembre concluyó sin acuerdos entre los concejales y la administración. El secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, propuso enviar por escrito las respuestas pendientes para dar continuidad al debate presupuestal. Para este miércoles, 26 de noviembre, se convocó una junta de voceros, con el fin de definir la agenda y el desarrollo de las próximas discusiones sobre el presupuesto 2026 de Bogotá.