Alcaldía de Bogotá ya tiene listo el plan para la semana de receso: varias actividades serán gratis

Con la llegada de la semana de receso, muchas familias bogotanas empiezan a preguntarse qué hacer con los niños y jóvenes en casa durante estos días de descanso. Más allá de los tradicionales paseos o visitas a centros comerciales, la ciudad ofrece una opción cultural y creativa que se perfila como una de las más atractivas: las Vacaciones Recreativas en la Cinemateca de Bogotá.

Se trata de una programación pensada no solo para los más pequeños, sino también para adolescentes, jóvenes y adultos que quieran disfrutar de actividades artísticas, proyecciones de cine y talleres interactivos. El objetivo es que, en medio de la pausa académica, las familias puedan encontrar espacios tranquilos, formativos y divertidos en la ciudad.



¿Cuáles son los planes para hacer en Bogotá?

El programa, liderado por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) bajo la iniciativa ¡Vive la Cinemateca!, busca que niños y niñas experimenten con historias, sonidos y narraciones de manera lúdica. Además de la sede principal en el centro de Bogotá, las actividades también se extenderán a la Cinemateca de El Tunal y la de Fontanar del Río en Suba, ampliando así la cobertura.

La agenda está diseñada para distintas edades. Por ejemplo, en la Sala Rayito (0 a 5 años) se presentarán obras como La Vitualla (7 y 8 de octubre) y El dragón del agua (9 y 10 de octubre), con entrada libre en horarios de mañana y tarde. Para los más grandes, habrá talleres de creación como Frankenstein electrónico, donde se transforman juguetes en circuitos sonoros, Bichos y alimañas o Naturaleza fantástica, que despiertan la imaginación a partir de la ciencia y el arte.

Cinemateca de Bogotá Foto: @CinematecaBta

La franja de cine también será protagonista. En la programación se destacan la película infantil El día que la tierra explotó y la proyección del clásico El viaje de Chihiro, de Hayao Miyazaki, dirigida a público juvenil.

Uno de los momentos más esperados será Tómate la Cinemateca, el sábado 4 de octubre. Será una maratón cultural de un día, donde los asistentes podrán ir disfrazados, participar en talleres artísticos, recorrer exposiciones y disfrutar de funciones especiales en el Domo y Pantallas Divertidas con películas como Madagascar, Wallace y Gromit: La maldición de los vegetales y Bee Movie.



Cómo acceder a la programación de la Cinemateca

La entrada a varias de las actividades es gratuita, mientras que otras requieren boletería disponible en la página oficial de la Cinemateca de Bogotá. Allí se encuentra el cronograma completo de las Vacaciones Recreativas de octubre, con fechas, horarios y requisitos de ingreso.

Publicidad

Por lo tanto, para esta semana de receso, Bogotá ofrece una alternativa cultural que combina diversión, aprendizaje y creatividad, ideal para que los niños y jóvenes disfruten de su tiempo libre en un ambiente seguro y enriquecedor.