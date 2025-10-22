En la Zona T de Bogotá (entre las carreras 11 y 15 y calles 80 a 85) se ha identificado una presunta red organizada que instrumentaliza a niños, niñas y adolescentes para la mendicidad ajena y, potencialmente, para la explotación sexual comercial. Ciudadanos, comerciantes y personal de seguridad han reportado la presencia constante de menores controlados por adultos, quienes actúan con aparente impunidad pese a intervenciones policiales.

Entre los principales actores destaca un hombre apodado 'El Gordo', señalado como el encargado de distribuir a los menores para mendicidad y que, pese a ser detenido en varias ocasiones, es liberado por falta de pruebas. También se ha observado una pareja que utiliza bebés diferentes cada día y niñas de 8 a 12 años que se acercan selectivamente a hombres extranjeros, bajo la supervisión de adultos.

Alias 'El Gordo', señalado de reclutar e instrumentalizar menores indígenas en la Zona T de Bogotá

De acuerdo con el secretario de Integración Social de Bogotá, Roberto Angulo, en diálogo con Blu Radio, la trazabilidad para localizar a los padres de los menores ha sido complicada:

“Entonces empezamos a darnos cuenta de que sí, en efecto, había una persona que estaba presuntamente articulando la explotación de los niños en actividades de mendicidad en la zona. Pero lo que sí despertó todas las alarmas en distintas modalidades era la confusión sobre los padres. No era fácil identificarlos. Un pariente era un amigo. Había muchas versiones encontradas, versiones que eran contradictorias a través del tiempo. Un día era un amigo, otro día un pariente. Y eso fue lo que nos llevó a generar todas estas pruebas”, confirmó Angulo.



En la denuncia radicada se incluye un cuadro de trazabilidad que especifica la fecha, lugar y hora en que se estaría desarrollando la actividad de mendicidad con los menores de edad, reconfirmando que la ubicación predilecta para estas prácticas es sobre la Calle 82 y 85 frente al centro comercial Andino.

En las fotos anexadas al documento también se observa la presunta presencia de alias El Gordo en algunas bancas de la Zona T, dando indicaciones a los menores que estaban a su alrededor. Por otra parte, la denuncia radicada ante la Fiscalía, que ya cuenta con noticia criminal, confirma que continúan las labores de investigación y recopilación de pruebas.