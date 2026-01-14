Ante desmanes, ordenan terminar antes el homenaje de Yeison Jiménez en el Movistar Arena

Mientras cantantes, familiares y amigos de Yeison Jiménez homenajeaban la memoria del artista en el interior del Movistar Arena, en las inmediaciones de este recinto se dio un fuerte enfrentamiento entre los seguidores del cantante y las autoridades para controlar la situación, esto porque muchos intentaron colarse para hacer parte del homenaje al cantante.

A la zona tuvieron que llegar miembros de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden de la Policía Nacional de Colombia (UNDMO), pues todo escaló a disturbios y presencia de algunas personas que, al parecer, se encontraban en estado de embriaguez. Ante esto, el Distrito tomó la decisión de que el evento para las 8:00 de la noche para evitar más problemas.

#Atención | Reportan disturbios afuera del Movistar Arena, en Bogotá, durante homenaje a Yeison Jiménez: Undmo interviene



En videos en redes sociales se conocieron enfrentamientos con las autoridades, por eso, miembros del Distrito y autoridades se encuentran en el punto para evitar mayores problemas, incluso, se presentaron algunos cierres viales para mejor control en toda la zona.

Es importante que este homenaje era 100 % gratuito y para todos los fans, pero era con aforo limitado y solo los que llegaran a tiempo podían ingresar. Sin embargo, algunos al ver que no alcanzaron su cupo fueron los que comenzaron todos los problemas en el "Corazón de Bogotá", mientras se recordaba y homenajeaba la memoria de Yeison Jiménez tras su muerte el 10 de enero en Paipa, Boyacá.



No se presentaba una situación así en el Movistar Arena desde el concierto de Damas Gratis en 2025, en esa ocasión también se registraron fuertes desmanes e incluso se reportaron personas armadas en el interior del recinto. Desde el Movistar hicieron un llamado a la prudencia y respeto .