Así cayó banda que intentaba millonario robo en bodega de Fontibón: había campaneros

Un operativo de reacción inmediata permitió a la Policía Nacional frustrar el hurto de una bodega textil en el sector de Granjas de Techo, en la localidad de Fontibón, al occidente de Bogotá. En la acción fueron capturadas trece personas en flagrancia, sorprendidas mientras intentaban sustraer material y rollos de tela del establecimiento.

Durante un patrullaje de rutina, los policías notaron movimientos sospechosos en la parte externa de una bodega y observaron que las guardas de seguridad del inmueble estaban violentadas. Dos personas que se encontraban afuera intentaron huir al notar la presencia policial, lo que llevó a las autoridades a ingresar para verificar la situación.

Dentro del establecimiento fueron encontradas once personas manipulando y apilando rollos de tela y materia prima, presuntamente con la intención de cargarlos en vehículos para su transporte. Según las autoridades, las dos personas que permanecían en el exterior cumplían la función de “campaneros”, encargados de alertar a sus cómplices ante cualquier presencia policial.

Durante el registro, los agentes hallaron un inhibidor de señal, dispositivo que, al parecer, iba a ser usado para bloquear las comunicaciones y evitar la rápida reacción de las autoridades. Los trece capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía, donde deberán responder por el delito de hurto.