Así cayó peligroso fletero en el occidente de Bogotá: tiene antecedentes por fuga de presos

El hecho ocurrió en el sector de La Granja, cerca de un banco, donde la víctima había retirado una alta suma de dinero. Minutos después fue abordada por el delincuente, de 27 años, cuando salía del lugar en su vehículo, hurtando sus pertenencias: el dinero y su bolso.

Los policías que se encontraban en la zona atendieron los llamados de auxilio por el robo a mano armada y, luego de hacer una ronda en el sector, lograron detener al hombre y recuperar las pertenencias de la víctima.

“Gracias a la reacción policial se logra la captura de esta persona, a quien se le encuentra y se le halla en su poder un arma de fuego tipo revólver con cinco cartuchos para el mismo, con el cual había cometido este hurto e intimidado a esta ciudadana”, dijo el teniente coronel Julián García, comandante de la Estación de Policía Fontibón.

El criminal, de acuerdo con las autoridades, ya tenía antecedentes por fuga de presos y había cumplido anteriormente una condena en la cárcel por estafa y hurto, según confirmó el coronel García, quien agregó que fue puesto a disposición de la autoridad competente por los delitos de hurto y porte ilegal de armas.

