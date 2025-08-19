Así engañaron a mujer para que retirara dinero en Bogotá y terminó secuestrada

Una mujer que trabaja como modelo webcam denunció haber sido víctima de un engaño que terminó en secuestro, luego de que otra mujer, a quien había conocido semanas atrás, la convenciera de retirar dinero en una entidad bancaria en Bogotá.

Según el relato de la víctima, tras generar confianza, la mujer la acompañó a un centro comercial en el sur de la ciudad, donde retiró una suma de dinero. Posteriormente, al abordar un taxi, varios hombres armados se subieron al vehículo y la retuvieron. La víctima aseguró que su supuesta amiga hacía parte del plan y entregó información a los delincuentes.

“En Centro Mayor retiré, retiré lo que iba a retirar, hice unas compras y después de ahí la muchacha con la que yo iba, ella dijo no, venga yo pido el carro, o sea, ella ya había salido antes conmigo, como dos veces había salido y esa era la tercera vez que salíamos juntas y ella me dijo: ‘venga yo pido el carro para el trabajo’. Pedimos el carro, lo subimos al taxi y ya por ahí como en un semáforo se nos subieron los tipos de un atraco, se subieron tres tipos a ella la bajaron del carro, pero ella es cómplice, ya era la cómplice porque ella le dio toda mi información”, relató la mujer.

Los captores la trasladaron a un punto en Cundinamarca, donde fue amenazada y obligada a entregar claves personales. Posteriormente, la dejaron en el barrio San Francisco, en Ciudad Bolívar, donde logró escapar y pedir ayuda. La Policía la trasladó a un centro médico para evaluar su estado de salud y determinar si le suministraron alguna sustancia.

El Gaula de la Policía adelanta las investigaciones y revisa cámaras de seguridad con el fin de identificar y capturar a los responsables.

En otros hechos de violencia registrados en Cundinamarca, dos jóvenes de 17 y 18 años fueron asesinados en Viotá tras ser atacados por sujetos en motocicleta. Un policía que intentó reaccionar también resultó herido.

En Bogotá, un hombre de 40 años fue asesinado en un establecimiento de billar en Usme. Las cámaras de seguridad muestran al agresor ingresando al lugar y disparando en una sola ocasión antes de huir. Las autoridades realizan operativos para dar con su paradero.

