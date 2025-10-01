Así funcionaba estafa con falso concesionario en Bogotá: vendían el mismo carro hasta tres veces

La Fiscalía destapó una estafa masiva que funcionó durante cinco años bajo la fachada de un concesionario en el norte de Bogotá, puntualmente en Iserra 100. El robo comenzaba en redes sociales, donde los delincuentes contactaban a ciudadanos interesados en cambiar o vender su carro, automóviles y camionetas de cualquier marca. Una vez convencidos, las víctimas entregaban su vehículo y pagaban un millón de pesos para avanzar en la negociación.

Sin embargo, nunca recibían el dinero prometido ni recuperaban el carro. En varios casos, los mismos vehículos fueron vendidos hasta tres veces con contratos ficticios de compraventa. En total, más de 200 personas perdieron sus bienes y ahorros, por lo que el robo fue estimado en 7.700 millones de pesos.

Siete personas fueron capturadas, entre ellas el señalado cabecilla Luis Felipe Rodríguez González, a quien un juez envió a prisión. Aunque algunos vehículos fueron recuperados en Bogotá y Medellín, la mayoría de las víctimas sigue esperando justicia y la restitución de su patrimonio.



En el curso de la investigación, varios de los vehículos de las personas estafadas fueron recuperados en parqueaderos de Bogotá y Medellín, en el departamento de Antioquia. Un fiscal de la Seccional Bogotá imputó a estas personas, de acuerdo con su posible participación en los hechos conocidos, por los delitos de estafa agravada en masa, concierto para delinquir y uso de documento falso. Los cargos no fueron aceptados.