Ataque con granada generó pánico en Kennedy: delincuentes la lanzaron a una casa

El mes de diciembre arrancó movido en el sur de Bogotá, y sobre los últimos minutos de noviembre un atentado generó conmoción entre los residentes de Kennedy. De acuerdo con lo revelado por las autoridades, hacia las 11:47 de la noche del pasado 30 de noviembre, el barrio Cervantes vivió momentos de terror luego de que dos sujetos llegaran en motocicleta y lanzaran una granada contra una vivienda.

Según informó City TV, que habló con las autoridades, el ataque generó preocupación entre los habitantes del barrio Cervantes. “Se encontraba una familia pernoctando en la vivienda. Obviamente, la onda explosiva los despierta y salen a verificar qué situación fue la que sucedió”, explicó el oficial de la guarnición de la Policía de Bogotá, teniente coronel Óscar Javier Rodríguez Forero.

A pesar de la gravedad del ataque, las autoridades confirmaron que no hubo personas heridas. Sin embargo, la vivienda sí sufrió daños considerables que derivaron en pérdidas materiales para la familia afectada. El estruendo, sumado a la incertidumbre, dejó en alerta a toda la comunidad.



Atentado en Kennedy Bogotá: qué se sabe de la explosión en el barrio Cervantes

Al lugar llegaron unidades antiexplosivos para asegurar la zona y verificar si había presencia de otros artefactos. Posteriormente, los investigadores realizaron una revisión detallada para descartar cualquier nuevo riesgo, mientras varios residentes permanecieron afuera de sus viviendas a la espera de información oficial.

Por su parte, la SIJIN ya trabaja en el análisis de las cámaras de seguridad del sector con el fin de identificar a los responsables del ataque. Las primeras imágenes recopiladas serían clave para establecer la ruta de escape de los dos hombres que lanzaron la granada.



Responsables del ataque en Kennedy: cómo avanzan las investigaciones

El teniente coronel Rodríguez señaló que aún se llevan a cabo las investigaciones pertinentes para dar con el paradero de los responsables. Agregó que en este momento se manejan varias hipótesis sobre los posibles motivos del atentado, que generó temor en una familia que descansaba en su vivienda y que ahora espera claridad sobre lo sucedido.