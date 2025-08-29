Atraco a mano armada en Usaquén: Policía tiene plan candado para capturar a ladrón

La tranquilidad de la mañana de este viernes, 29 de agosto, en Usaquén se vio interrumpida por un violento atraco a mano armada en la sede de Colsubsidio ubicada en la calle 108 con carrera 15. Según testigos, un hombre interceptó a la cajera del establecimiento en el momento en que se disponía a abrir el local.

El delincuente la intimidó con un arma de fuego y la obligó a entregar sus pertenencias. En cuestión de minutos, logró despojarla de su teléfono celular y de varios productos dermatológicos que se encontraban en el lugar. Tras el asalto, huyó en dirección desconocida.

Celular / tecnología / referencia Foto: Bing Image Creator

La Policía desplegó de inmediato un Plan Candado en el sector de Usaquén, con el fin de cerrar posibles rutas de escape y ubicar al responsable. Patrullas motorizadas y cuadrantes de vigilancia han sido desplegados en las vías principales y secundarias de la zona para dar con su captura.

Aunque la trabajadora no resultó herida, se encuentra bajo valoración médica y psicológica, debido al fuerte impacto que le causó el atraco. Las autoridades invitaron a la comunidad a suministrar cualquier información que permita identificar al responsable, al tiempo que reforzaron las medidas de seguridad en el sector.

