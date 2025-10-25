Avanza en un 63% la obra del puente de la 153 con autopista

El director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano, realizó este viernes una visita de inspección a las obras del puente vehicular de la calle 153 con Autonorte, en el norte de Bogotá.

De acuerdo con el reporte oficial, el proyecto alcanza un 63,25 % de ejecución, lo que representa un avance significativo frente al estado en que fue recibido por la actual administración.

“Cuando llegamos en enero de 2024, esta obra tenía apenas un 11 % de avance. Hoy ya supera el 63 %, lo que demuestra el compromiso por entregar soluciones de movilidad reales para los bogotanos”, señaló el director durante el recorrido.

El puente, que hace parte del acuerdo de valorización 724 de 2018, tendrá una longitud total de 363 metros, tres carriles vehiculares y uno de incorporación. Además, contará con un andén de 5 metros de ancho para peatones y ciclistas, una ciclorruta de 0,45 kilómetros y más de 5.000 metros cuadrados de espacio público.



Durante la jornada de este 25 de octubre, el IDU adelantó el vaciado de concreto para las vigas diafragma en los ejes 1 y 2 del puente, con un volumen total de 90 metros cúbicos, una labor clave para reforzar la estructura.

Una vez finalizada, la obra beneficiará a más de 800.000 personas que se movilizan diariamente por el norte de la capital, mejorando la conectividad entre la Autonorte, la calle 153 y los sectores aledaños.