Balacera en Engativá deja tres heridos tras ataque dentro de una tienda del sector

Las autoridades investigan los hechos mientras los afectados se recuperan en centros médicos.

Foto: Pasa en Bogotá
Por: Mateo Candela
|
Actualizado: 12 de oct, 2025

A las 3:00 de la tarde de este domingo 12 de octubre se registró una balacera en la Carrera 119 #75-26, del barrio Unir, en la localidad de Engativá, cuando dos hombres a bordo de una motocicleta abrieron fuego contra varias personas que se encontraban al interior de una tienda del sector.

Según el reporte de las autoridades, el ataque ocurrió al interior de un establecimiento abierto al público. Aunque no se presentaron víctimas mortales, tres ciudadanos de nacionalidad venezolana, de 47, 36 y 32 años, resultaron heridos por impactos de arma de fuego.

Estos son los videos

Los lesionados fueron trasladados a centros asistenciales: dos al Hospital de Engativá y uno al Hospital Simón Bolívar, donde permanecen bajo observación médica. Por ahora, se desconoce la identidad de los responsables.

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los hechos y manejan como hipótesis un posible ajuste de cuentas o ataque selectivo, aunque no descartan otras motivaciones.

Entre tanto, vecinos del barrio Unir manifestaron su preocupación por el aumento de los hechos violentos y pidieron a la Policía mayor presencia en la zona.

