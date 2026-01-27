En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Despidos DAPRE
Reunión Petro - Trump
María Fernanda Cabal
Mineápolis

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Bloqueo en la calle 13 paraliza ingreso a Bogotá tras robo de buseta: tienen vehículos atravesados

Bloqueo en la calle 13 paraliza ingreso a Bogotá tras robo de buseta: tienen vehículos atravesados

Conductores de flota intermunicipal realizan un “plan tortuga” a la altura del río Bogotá en protesta por la inseguridad en el corredor occidental.

Bloqueo en la calle 13 paraliza ingreso a Bogotá tras robo de buseta: tienen vehículos atravesados
Bloqueo en la calle 13 paraliza ingreso a Bogotá tras robo de buseta: tienen vehículos atravesados
Por: Felipe García
|
Actualizado: 27 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad