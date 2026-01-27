Bloqueo en la calle 13 paraliza ingreso a Bogotá tras robo de buseta: tienen vehículos atravesados

Un bloqueo protagonizado por conductores de la flota intermunicipal de la Sabana genera fuertes congestiones en la mañana de este martes en la Calle 13, uno de los principales corredores de ingreso a Bogotá desde el occidente del departamento.

La protesta se registra a la altura del río Bogotá, donde varios buses fueron atravesados sobre la vía, impidiendo el paso de vehículos que se dirigen hacia la capital desde municipios como Facatativá, Madrid, Mosquera y sectores aledaños.

Según se pudo establecer, el bloqueo se originó como reacción al robo de una buseta ocurrido en la mañana de este mismo día en el sector conocido como Tres Esquinas. Conductores del gremio aseguran estar cansados de los constantes hechos de inseguridad y reclaman mayor presencia de las autoridades en este tramo vial.

En videos difundidos por ciudadanos se observa cómo los buses intermunicipales ocupan por completo la calzada, generando un trancón de grandes proporciones y afectando a cientos de pasajeros que se movilizan hacia Bogotá en hora pico.



Los manifestantes piden intervención inmediata de las autoridades nacionales y locales para reforzar la seguridad en el corredor occidental y prevenir nuevos hechos delictivos contra el transporte público intermunicipal.