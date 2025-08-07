Bogotá busca Récord Guinness con la ciclovía más larga del mundo este 7 de agosto

Bogotá se prepara para hacer historia este 7 de agosto, con un evento sin precedentes: una ciclovía extendida de hasta 17 horas continuas. La iniciativa busca establecer un nuevo Récord Guinness y conmemorar el cumpleaños de la ciudad.

Gerson Osorio, coordinador del programa de ciclovía en Bogotá del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), compartió los detalles de esta ambiciosa jornada.



Una meta histórica

El objetivo principal de esta ciclovía extendida es “poder romper un Guinness Récord, mejor establecerlo”, según dijo Osorio en diálogo con Noticias de la Mañana de Blu Radio. Actualmente, Guinness World Records no cuenta con un registro para este tipo de evento, lo que hace de la propuesta de Bogotá una oportunidad para fijar un precedente mundial.

Explicó que la jornada se extenderá desde las 7:00 de la mañana hasta la medianoche, sumando un total de 17 horas ininterrumpidas de ciclovía recreativa. Esta es una versión extendida del programa que opera normalmente los domingos y festivos y, se considera “única en su tipo en los 50 años, pues nunca se había hecho”.



Recorrido amplio y expectativas de participación

Se han habilitado 100 kilómetros de rutas para que los bogotanos participen en este hito. Osorio expresó su confianza en que “muchas personas se van a sumar a este Guinness Récord”.

El recorrido abarca el norte, centro y sur de la ciudad, con vías icónicas como la Avenida Boyacá (desde la Calle 170 hasta el Parque Tunal) y la carrera Séptima (entre la calle 116 y la Avenida Primero de Mayo en San Cristóbal). Además, se incluyen vías como la calle 17 y 39 sur, y la calle 116 y 26, conectando diversas zonas.

En ese sentido, detalló que esta ciclovía impactará directamente a “18 de las 20 localidades” de Bogotá, excluyendo únicamente Rafael Uribe Uribe y Sumapaz. Por eso, mencionó que anticipan horarios de alta afluencia:



En la mañana, entre las 9:00 y 12:00 del mediodía, se espera un pico alto, similar a las ciclovías festivas tradicionales.

El “pico más alto de afluencia de usuarios” se proyecta entre las 7:00 de la noche y 9:00 de la noche”, de acuerdo con el funcionario.

Aunque la mayoría de los tramos son los habituales, habrá algunas modificaciones para facilitar la movilidad general de la ciudad. Por ejemplo, la carrera 50 tendrá un recorte, operando únicamente entre el centro comercial a la altura de la calle Sexta, hasta la Autopista Sur.

Además, el tramo que conecta la localidad de Bosa (barrios Timiza, Roma, Bosa la Estación) estará suspendido para facilitar el retorno a casa en el suroccidente.



Experiencias adicionales y dispositivo de seguridad

Para enriquecer la experiencia de los usuarios, especialmente en horas de la tarde, la entidad busca “generar experiencias diferentes” con una oferta de actividades lúdicas y pedagógicas.

La seguridad es una prioridad y se ha dispuesto un robusto operativo de apoyo. Osorio informó que se contará con “cerca de 1.000 personas apoyando el operativo logístico de seguridad y de salud”.

Este equipo incluye a la Policía Metropolitana de Bogotá (Tránsito, Vigilancia, CAI, frentes de seguridad, ciclorrutas), agentes civiles de tránsito de la Secretaría de Movilidad, personal logístico del IDRD y recursos de las alcaldías locales.

