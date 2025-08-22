Bogotá se convierte en un museo abierto con la Bienal Internacional de Arte y Ciudad BOG25

Bogotá se vestirá de arte durante casi dos meses con la Bienal Internacional de Arte y Ciudad BOG25, una iniciativa de la Alcaldía Mayor a través de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.

Con acceso gratuito, la bienal llevará obras de gran formato al espacio público, acercando el arte a familias, estudiantes, turistas y transeúntes de la capital.

La agenda no se limitará a las calles: habrá actividades académicas en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, el CEFE de Chapinero, el Teatro Jorge Eliécer Gaitán y el Archivo de Bogotá, además de encuentros musicales y sociales.

Eje curatorial: ensayos sobre la felicidad

La propuesta de la BOG25 se titula “Bogotá, ensayos sobre la felicidad”, una reflexión sobre el bienestar urbano desde seis conceptos: Goce y ocio, Ritual y naturaleza, Estratigrafías, Tierra fría, La promesa y Optimismo tóxico.

Esta mirada crítica fue diseñada por los codirectores Diego Garzón y Juan Ricardo Rincón junto a los curadores José Roca, María Wills, Jaime Cerón y Elkin Rubiano.

Más de 200 artistas nacionales e internacionales fueron seleccionados. Entre ellos se encuentran figuras colombianas como Carmenza Banguera, María Fernanda Cardoso, Clemencia Echeverri y Alejandro Tobón, así como invitados internacionales de alto nivel: el irlandés John Gerrard, el mexicano Jorge Méndez Blake, el peruano José Carlos Martinat y la argentina Glenda León, entre otros. Ciudad de México será la invitada de honor con cinco artistas participantes.

Publicidad

La bienal también rinde homenaje a referentes del arte contemporáneo que trabajaron el tema de la felicidad, como Beatriz González y Alfredo Jaar. El 25 de octubre, en el Cementerio Central, se hará un acto especial en honor a González, en el marco de la restauración de los columbarios.

Arte y patrimonio en diálogo

El recorrido central de la BOG25 se ubicará en el Eje Ambiental, obra del arquitecto Rogelio Salmona, donde confluyen historia, patrimonio y arquitectura. Allí, a lo largo de un kilómetro, las intervenciones artísticas dialogarán con edificaciones neoclásicas y brutalistas, además del recuerdo del río Vicachá.

En total serán 18 puntos expositivos en espacios públicos y recintos cerrados de Bogotá, convertidos en un gran museo abierto donde la ciudad será escenario y protagonista.

Publicidad

La inauguración oficial está programada para el 20 de septiembre a las 11:00 a.m. en todas las sedes. Durante casi dos meses, Bogotá invitará a preguntarse en voz alta: ¿qué significa la felicidad en una ciudad como esta?