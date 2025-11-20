En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Bogotá tendrá agentes exclusivos en ciclorrutas; así se reforzará la seguridad

Bogotá tendrá agentes exclusivos en ciclorrutas; así se reforzará la seguridad

El alcalde Carlos Fernando Galán posesionó a 141 nuevos integrantes para el cuerpo de agentes civiles de tránsito. Harán parte del nuevo grupo de agentes en bicicletas para apoyar la seguridad en las ciclovías de la ciudad.

