Bogotá tendrá agentes exclusivos en ciclorrutas; así se reforzará la seguridad

Bogotá presentó un nuevo equipo de agentes civiles que operará exclusivamente en las ciclorrutas, junto con el ingreso de 141 agentes motorizados para reforzar la gestión del tráfico. La medida busca responder al incremento de obras, vehículos y motocicletas que presionan la movilidad en la ciudad.

El alcalde Carlos Fernando Galán afirmó que la ciudadanía demanda mayor autoridad en las vías y protección a los usuarios más vulnerables. Por eso, el nuevo cuerpo de agentes en bicicleta, integrado inicialmente por 16 agentes equipados con placa visible y bodycam, patrullará los 677 kilómetros de cicloinfraestructura donde se movilizan más de 880.000 ciclistas cada día.

Por otro lado, es una decisión que celebran desde el Concejo de Bogotá. El vicepresidente del Concejo y promotor de la iniciativa, Juan David Quintero, aseguró que el alcalde escuchó sus peticiones y falta que sea política de la ciudad.

Bogotá tendrá agentes exclusivos en ciclorrutas Foto: suministrada

“Ya van a crear ese cuerpo de agentes especializados para las ciclorrutas, que defiendan las ciclorrutas de otros actores, como las motos que los invaden, pero también que se aseguren que los ciclistas respeten las normas de tránsito. Ahora lo que falta es nuestro proyecto de acuerdo que estamos tramitando en el Concejo para institucionalizarlo y que no sea simplemente la iniciativa o la buena iniciativa del alcalde Galán, sino que es una política de ciudad”, concluyó Quintero.



Además, el aumento de personal motorizado permitirá fortalecer controles en zonas de alta congestión y operativos nocturnos contra el exceso de velocidad y la conducción en estado de embriaguez. La secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, aseguró que estos refuerzos apuntan a una operación más robusta y cercana en calle para garantizar una movilidad más segura y ordenada.