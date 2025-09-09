Bogotá tendrá más policías en octubre mientras las cifras de hurto disminuyen

En la tarde de este lunes, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó que este semestre llegarán 800 policías más a la capital que harán parte del esquema permanente de seguridad y que en mayo del 2026 se sumarán otros 700 efectivos para reforzar la seguridad la ciudad.

El alcalde confirma que esta decisión se da también por un compromiso del Ministerio de Defensa y la Policía como conclusiones de un consejo de seguridad previo.

"El anuncio que hace hoy el ministro de defensa y el director de la policía es que este semestre llegarán 800 policías permanentes para ser efectivos de la policía metropolitana de Bogotá y 700 adicionales en el mes de mayo. Este anuncio es muy positivo porque nos permite fortalecer un pie de fuerza que ha estado mermado los últimos años", afirmó el alcalde de Bogotá.

Hoy Bogotá tiene el menor índice de hurto a residencias, comercios y entidades financieras de los últimos 8 años. Sin duda falta mucho en seguridad, pero vamos por buen camino.



Sin embargo, con este anuncio, la Secretaría de Seguridad de Bogotá confirmó que los indicadores a hurtos en comercios (-25%), residencias (-7%) y entidades financiera (-56%) disminuyeron entre el 1 de enero y el 31 de agosto del 2025.

De acuerdo con el Secretario de Seguridad, César Restrepo, es un resultado de intensas investigaciones.

Entre tanto, una situación preocupante como el robo y comercio de autopartes, se reportaron 2.031 casos, siendo la cifra más baja en ocho años.

Por su parte, el distrito confirma que como parte de los resultados también se logró la desarticulación de la banda “Los Platino” reseñada por se responsable de justos violentos en varias localidades y la incautación de 150 motores robados en sitios calientes como el barrio 7 de agosto después allanamientos a locales fachada que funcionaban como venta de autopartes y repuestos.