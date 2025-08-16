Bogotá tendrá un puente de icopor: le pondrían fin a los trancones en el Norte

Bogotá sigue trabajando en darle un impulso a las obras referentes a la movilidad en la ciudad. Ante eso, una de las construcciones que más llaman la atención es el puente vehicular de la calle 153, en plena Autopista Norte, el cual se encuentra en ejecución y ya alcanza un avance del 54,91%, de acuerdo con lo revelado por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).

Esta obra, que es financiada con recursos locales, promete beneficiar a más de 800 mil personas que a diario enfrentan molestos trancones en esta zona de la capital.

El puente, además, tendrá 363 metros de longitud, tres carriles y uno más de incorporación. Adicionalmente, contará con una ciclorruta de 450 metros y más de 5.000 metros cuadrados de espacio público, siendo de esa manera una fórmula para mejorar el tráfico e incluso darle más opciones a ciclistas y peatones.



El puente será de icopor: ciudadanos sorprendidos

Una noticia que dejó a muchos ciudadanos sorprendidos tiene que ver con el material que se usará en la construcción del puente. La obra contará con bloques de icopor (poliestireno expandido) en los aproches, es decir, en las partes que conectan la vía con el puente. Aunque para algunos resulta extraño, este material funciona como un relleno ligero que ayuda a controlar los asentamientos del terreno y, además, sirve como base para el respectivo pavimento.

Según lo previsto, se emplearán alrededor de 10 mil metros cúbicos de icopor, con una densidad de 20 kg/m³. Esto representa apenas un 1% del peso de los materiales tradicionales que suelen usarse en este tipo de construcciones. La ventaja, al ser tan liviano, es que permite que la obra avance con mayor rapidez y que los elementos estructurales no deban soportar cargas innecesarias.



Ventajas y dificultades del icopor en la construcción

Sin duda, el uso del icopor, aunque pueda sonar inusual, puede traer grandes beneficios. Se trata de un material liviano, resistente a la humedad, a las heladas y a la putrefacción. Además, es reutilizable y genera poco desperdicio. No obstante, aunque su aplicación representa una estrategia innovadora, la obra ha tenido algunos contratiempos.

El IDU señaló que se han presentado demoras por ajustes en el diseño de la cimentación y también inconvenientes con el contratista, lo que obligó a iniciar un proceso sancionatorio que podría derivar en una multa de 243 millones de pesos. Pese a estas dificultades, la construcción continúa y está a cargo del Consorcio Vial Colombia 2021.

Aunque aún falta camino por recorrer, este puente se perfila como una pieza clave para descongestionar la Autopista Norte, un corredor que diariamente soporta una de las cargas vehiculares más altas de la capital. Si todo avanza como está previsto, el llamado “puente de icopor” podría convertirse en un ejemplo de cómo los materiales innovadores ayudan a acelerar obras que tanto necesita Bogotá.