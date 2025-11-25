En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Bogotá y TransMilenio parados por manifestaciones este martes: ciudadanos les tocó caminar

Bogotá y TransMilenio parados por manifestaciones este martes: ciudadanos les tocó caminar

La Avenida Villavicencio es la primera afectada por las manifestaciones de este 25 de noviembre; TransMilenio anunció desvíos.

