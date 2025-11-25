Bogotá y TransMilenio parados por manifestaciones este martes: ciudadanos les tocó caminar

La tarde de este martes llegó movida en Bogotá. Mientras muchos ciudadanos intentaban regresar a casa o continuar su rutina, la ciudad empezó a sentir el impacto de las manifestaciones programadas para el 25 de noviembre, una fecha marcada por la conmemoración del Día de la No Violencia contra la Mujer.

Desde el mediodía ya se registraban los primeros bloqueos, y la Administración Distrital confirmó que serían nueve puntos de concentración los que se activarían a lo largo de la jornada. La instrucción del Distrito fue clara: acompañar las movilizaciones y garantizar la movilidad, sin descuidar a quienes no participan.

El secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, señaló que los gestores de convivencia están desplegados en los corredores donde se esperan más afectaciones, especialmente en zonas cercanas a la Fiscalía de Paloquemao y alrededores. Al mismo tiempo, el alcalde Carlos Fernando Galán aseguró que la ciudad cuenta con un dispositivo preparado para atender cualquier situación, y que por ahora no hay alertas activas.



TransMilenio enfrenta primeras afectaciones por manifestaciones este 25 de noviembre

Uno de los primeros reportes llegó desde la Av. Villavicencio con Av. Gaitán Cortés, donde TransMilenio confirmó desvíos preventivos para rutas zonales y alimentadoras. Aunque la medida busca evitar colapsos, varios usuarios ya reportan tiempos de viaje más largos en el sur de la ciudad.

⏰#TMAhora: (01:13 p.m.)



📍Av Villavicencio con Av Gaitán Cortes



🚍🔃Por manifestaciones ajenas a la operación, inician desvíos preventivos sobre las rutas TransMiZonales y alimentadoras en el sector. pic.twitter.com/RNgEYadG3r — TransMilenio (@TransMilenio) November 25, 2025

Las actividades de hoy incluyen:

12:00 m. – Plantón del colectivo Somos un rostro colectivo ADE frente al CAF de la Fiscalía en Paloquemao.

3:00 p. m. – Jornada cultural 25N Antipatriarcal y Anticarcelaria en la cárcel El Buen Pastor.

Movilizaciones en la Universidad Nacional, la Universidad Pedagógica y el Monumento a La Pola.

Recomendaciones para movilizarse en Bogotá durante las marchas

Las autoridades insisten en planear los recorridos con anticipación, consultar los canales oficiales de TransMilenio y la Secretaría de Movilidad, y tener presente los posibles cierres en zonas educativas y judiciales.

El Distrito prevé que las actividades continúen hasta el 30 de noviembre, por lo que el llamado es a mantenerse informado y evitar zonas de concentración cuando sea posible.