Cambio de planes en el Portal América y Biblioteca Tintal: aplazan medida que aumentaría trancones

Las medidas fueron tomadas por la Empresa Metro de Bogotá, luego de revisar los resultados de controles de calidad en el proyecto de la Línea 1 del Metro.

367862_Transmilenio en Soacha // Foto: Twitter @TransMilenio
Transmilenio en Soacha // Foto: Twitter @TransMilenio
Por: Jhonatan Bello
|
Actualizado: agosto 17, 2025 08:37 a. m.

Bogotá volvió a recibir una inesperada noticia que tiene que ver con el servicio de TransMilenio y la movilidad en la ciudad; resulta que se tenía previsto un cierre en la intersección que conecta la Av. Ciudad de Cali con la Av. Villavicencio, en la localidad de Kennedy.

Sin embargo, de acuerdo con la información compartida por el Distrito, tampoco se vería afectada la operación del Portal Américas ni de la estación Biblioteca Tintal, por lo que estas seguirán funcionando durante el fin de semana del sábado 16 al lunes 18.

De acuerdo con lo revelado, las medidas fueron tomadas por la Empresa Metro de Bogotá, luego de revisar los resultados de controles de calidad en el proyecto de la Línea 1 del Metro. Según se conoció, una de las dovelas (las piezas que conforman el viaducto) no cumplió con los requisitos establecidos, por lo tanto, fue necesario aplazar el paso de la estructura por este sector.

La Alcaldía de Bogotá y la EMB confirmaron que se dará una nueva fecha para la ejecución de los cierres, garantizando de esa manera que las obras mantengan los estándares de seguridad.

Seguridad y movilidad en Bogotá

El Distrito señaló que la seguridad es un elemento crucial para la ejecución de las obras en la capital, aunque esto obligue a aplazar los cronogramas pactados de manera inicial. Con ese ajuste se podrá avanzar en el desarrollo del montaje sin poner en riesgo la integridad de ningún usuario de la vía ni de TransMilenio.

Mientras tanto, los equipos de gestores sociales han estado en el sector informando a los ciudadanos sobre el aplazamiento del cierre.

Portal Américas y Biblioteca Tintal siguen funcionando

Una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos era la suspensión temporal en dos puntos claves del sistema: el Portal Américas y la estación Biblioteca Tintal. Sin embargo, ambos seguirán prestando servicio normalmente durante estos días, lo que representa un alivio para miles de pasajeros que dependen de estas estaciones en sus trayectos diarios.

La Empresa Metro de Bogotá recordó que tanto la TransMiApp como la página web oficial de TransMilenio estarán actualizando la información sobre posibles modificaciones en el servicio, una vez se defina la nueva programación de obras.

Por ahora, los usuarios pueden estar tranquilos: no habrá cambios en su movilidad este fin de semana. Lo que sí es claro es que el avance del viaducto del Metro traerá ajustes inevitables en la zona, y cuando llegue el momento de aplicar los cierres será clave la paciencia y la colaboración de todos para que la obra más importante de la ciudad siga en marcha sin contratiempos.

Desvíos ya estaban listos

La Secretaría de Movilidad había revelado que tenía preparado un plan de desvíos para el tráfico en caso de presentarse el cierre. Las rutas contemplaban desvíos hacia el norte por la Diagonal 49 Sur y la carrera 87D, así como retornos hacia el sur por la Av. Guayacanes. Incluso, se habían previsto alternativas para quienes tomarían la Av. Villavicencio hacia el sur.

