TransMilenio anunció cierre de importante portal: ciudadanos tendrían que madrugar más

TransMilenio, sin duda, es el medio de transporte más utilizado por los bogotanos. De su funcionamiento depende que miles de ciudadanos puedan llegar a sus trabajos, sus citas o a sus casas sin problemas. Por ello, cualquier novedad puede afectar el día a día de muchos.

Ante este panorama, TransMilenio sorprendió a miles de usuarios luego de confirmar dos cierres que llevarán a que estos deban madrugar más o tengan que buscar otras alternativas.

Los cierres previstos corresponden a dos puntos muy concurridos: Portal Américas y estación Biblioteca Tintal. Por tal motivo, el mismo sistema de transporte señaló que los usuarios deben tener en cuenta algunos pasos para evitar contratiempos.



Cierre de Portal Américas y estación Biblioteca Tintal

TransMilenio explicó que se trata de un cierre temporal del Portal Américas y de la estación Biblioteca Tintal, ambos en la localidad de Kennedy. Dichos cierres se llevarán a cabo durante el fin de semana, desde el sábado 16 de agosto a las 10:00 de la noche, hasta la madrugada del lunes 18.

Estos cierres se realizan para permitir los avances de las obras de construcción de la Primera Línea del Metro de Bogotá, las cuales tienen a esta zona como uno de los puntos clave para la elaboración de este nuevo medio de transporte.

Portal Américas Foto: Twitter @API_Agencia

Cabe recordar que, según lo planteado en el cronograma de la Empresa Metro de Bogotá, la fase de construcción del metro concluiría en septiembre de 2027. Luego, se daría paso a una etapa de pruebas con los trenes, que tendría una duración aproximada de seis meses, para posteriormente dar vía libre al uso comercial en 2028.



Alternativas de movilidad por cierre de TransMilenio

Durante el fin de semana en el que Portal Américas estará cerrado, TransMilenio habilitará una flota de buses alimentadores que, en lugar de ir al Portal, operarán hacia la estación Banderas. Por ello, sus recorridos presentarán desviaciones o novedades para llegar al destino.

Publicidad

La ruta F23 operará hasta la estación Banderas. Por su parte, las rutas troncales 5, F32 y F60, que normalmente se dirigen hacia el Portal Américas, operarán hasta la estación Transversal 86, donde harán el retorno.

Adicionalmente, los servicios del SITP ofrecen alternativas en paraderos ubicados en sitios estratégicos de la localidad y que conectan con el Portal Américas.

En cuanto a los servicios zonales DG208, CG137, CG147, GA535, GA518, 927, 787A, GK527, GA532, GH530, GC509, GL508 y CG157, estos tendrán desvíos y harán sus paradas en puntos cercanos al Portal Américas. De este modo, la ciudadanía podrá movilizarse sin complicaciones por la capital.