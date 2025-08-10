¿Nuevos trancones? autopista Sur en Bogotá reducirá carriles por obras de Transmilenio

El proyecto de Transmilenio que conecta a Soacha con Bogotá ya es casi una realidad. La construcción, de acuerdo con la Alcaldía municipal, entró en sus fases II y III, afectando directamente a la autopista Sur.

“A partir de este mes, y casi durante un año, reduciremos la autopista Sur de tres a dos carriles, generando afectaciones en materia de movilidad. Era una decisión que teníamos que tomar. Es terminar las obras de manera urgente, pronta y acelerada, pero generar también una rápida puesta en funcionamiento del Portal El Vínculo y a las estaciones que nos comunican y conectan con Bogotá”, dijo el alcalde de Soacha, Julián Sánchez.

Bus de TransMilenio BYD eléctrico ensamblado en Colombia Foto: cortesía

El mandatario aseguró que algunos de los puntos que contarán con dicha reducción son Maiporé, Moteles, Compartir y El Altico. Para estas últimas dos comunas, la Alcaldía pidió expresamente que se evite el paso de viajeros que buscan ingresar a Bogotá.

La administración municipal recomendó a los ciudadanos que utilicen rutas alternas como la vía por Mondoñedo y el corredor Bogotá - Girardot por La Mesa, especialmente durante el plan éxodo y retorno de los fines de semana y puentes festivos.

Desde la Alcaldía aseguran que, además de las obras de Transmilenio, también se está construyendo un colector de aguas lluvias para solucionar el problema de inundaciones en el municipio. Ambas intervenciones requerirán el uso de maquinaria pesada y excavaciones profundas, lo que limita la capacidad vial de la autopista Sur.