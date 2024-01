La inseguridad en Bogotá no solo afecta a las personas del común, sino también a aquellas que le han dado gloria al país. Es el caso de la campeona mundial de patinaje Luna Shalom Vargas, que en sus redes sociales denunció que fue atracada en la localidad de Engativá, occidente de Bogotá.

“Gente, me acaban de robar mi bici por los lados de Engativá. Les agradecería un montón si me ayudan a compartir”, publicó la campeona mundial en su cuenta de Instagram, acompañado de una foto de la bicicleta de referencia Look 765, color negro mate.

Campeona mundial de patinaje, víctima de la inseguridad en Bogotá Foto: @luna.shalom

Según le contó la deportista Blu Radio, dos hombres la engañaron mientras entrenaba en su bicicleta en una calle en Engativá. Los delincuentes se hicieron pasar por médicos deportólogos y le ofrecieron repuestos para su bicicleta.

La inseguridad en Bogotá cada vez es peor: salí tranquila a entrenar en horas de la mañana y me encuentro con este episodio de hurto. Dos hombres me intimidan con una pistola y quedo desconcertada de la situación. Mi bicicleta está valorizada por 13 millones de pesos y llevaba un ciclo computador Denunció.

Luna Shalom Vargas se convirtió en campeona mundial de patinaje en 2022, cuando participó en los World Skate Games en Argentina. Allí ganó los 15.000 metros.

🏅 ¡Felicidades Luna Shalom Vargas Rodríguez! 👏🏻 Nos sentimos muy orgullosos de nuestra deportista que dejó en alto el nombre de #Bosa y de Colombia sumando 17 unidades en la Categoría juvenil del Mundial de Patinaje, en los @WorldSkate_news que se realizan en Argentina 🛼 pic.twitter.com/CRXtJQCo9I — Alcaldía Local de Bosa (@AlcaldiadeBosa) November 1, 2022