Capturan a los ladrones que atracaron a Juan Pablo Raba y sus hijos en Bogotá

La Fiscalía confirmó que fueron capturados en distintos allanamientos en Bogotá a los delincuentes responsables del atraco del actor Juan Pablo Raba en los cerros orientales en noviembre del 2023. En total fueron capturadas 8 personas que están ya bajo el poder de las autoridades judiciales.

Estos ladrones, por los cuales la Policía ofrecía hasta $20 millones de recompensa, fueron capturados en medio de operativos que buscaban justamente ir tras delincuentes de bandas que tenían aterrorizados a los deportistas aficionados y transeúntes de los cerros orientales de la capital del país.

“Se trata de un trabajo y de un resultado en articulación con la Policía Nacional y una fiscal de la delegada para seguridad territorial, que en que las últimas horas realizan unos allanamientos y se logra la captura de los presuntos responsables, no solamente del hurto de Juan Pablo Raba en noviembre, sino de otra persona por eventos en septiembre”, indicó la directora seccional de fiscalías de Bogotá, Leonor Merchán.

El atraco a Juan Pablo Raba fue exactamente en pasado el 6 de noviembre de 2023, cuando el actor fue víctima de un grupo de delincuentes cuando se encontraba caminando por los cerros orientales con sus hijos. Los ladrones los amenazaron y golpearon al actor e, incluso, hicieron que les transfiriera dinero desde una aplicación.

"Me asaltaron. Estaba con mis hijos en la montaña, estábamos caminando. Cinco personas nos asaltaron, me quitaron el teléfono, el reloj, mis alianzas del matrimonio. Estamos bien, afortunadamente... Simplemente, por si llevan a recibir algún mensaje, o algo extraño de mi parte, alguna solicitud, sepan que no soy yo. Y bueno, cuídense por ahí", contó Juan Pablo Raba luego del robo.