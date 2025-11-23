Capturan a tres hombres que desvalijaban un vehículo hurtado en San Cristóbal

La Policía Metropolitana de Bogotá capturó a tres hombres implicados en la receptación de un vehículo hurtado en el barrio Bello Horizonte, en la localidad de San Cristóbal. El operativo fue adelantado por uniformados del CAI Bello Horizonte, quienes acudieron al lugar tras recibir una alerta de la central de radio sobre un automotor robado que estaría escondido en el patio de una vivienda del sector.

Al llegar al sitio, los policías verificaron la placa del vehículo y confirmaron que se trataba del mismo auto reportado como hurtado en septiembre. Durante la inspección, según contó el teniente coronel Óscar Flórez, comandante de la Estación de Policía San Cristóbal, dos de los señalados intentaron huir hacia una vivienda vecina; sin embargo, la rápida reacción de los uniformados permitió su captura.

Un tercer hombre también fue detenido, presuntamente responsable de retirar varias piezas del automotor.

Los tres capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente. De acuerdo con la Policía, uno de ellos presenta anotaciones por hurto calificado y receptación, mientras que otro había sido detenido días antes por el mismo delito. Tras la audiencia, un juez de la República dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.