Capturan a tres hombres que desvalijaban un vehículo hurtado en San Cristóbal

Uniformados del CAI Bello Horizonte sorprendieron a los implicados dentro del patio de una vivienda, donde se encontraba un carro reportado como robado desde septiembre.

