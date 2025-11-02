En vivo
Capturan en Kennedy a dos hombres con arma tipo lapicero calibre 22

Capturan en Kennedy a dos hombres con arma tipo lapicero calibre 22

En lo que va del 2025 ha aumentado en un 11 % la incautación de armas de fuego en la localidad de Kennedy, en comparación con el año pasado.

Capturan a dos hombres con arma tipo lapicero calibre 22
Capturan a dos hombres con arma tipo lapicero calibre 22
Foto: Policía Nacional
Por: Laura Olarte
|
Actualizado: 2 de nov, 2025

Dos hombres fueron capturados en el suroccidente de Bogotá por portar un arma de fuego tipo lapicero. El hecho se presentó en el sector de La Rivera, en la localidad de Kennedy, durante labores de patrullaje adelantadas por uniformados de la Estación de Policía.

Según el reporte, los agentes observaron un vehículo que se desplazaba a alta velocidad y de forma sospechosa. Al notar la presencia policial, los dos hombres extranjeros que iban a bordo intentaron huir, pero fueron detenidos metros más adelante.

Durante la inspección al carro, los uniformados hallaron un objeto con forma de lapicero, que en realidad era un arma de fuego calibre 22 adaptada artesanalmente, con dos cartuchos listos para ser usados.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberán responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego.

La Policía Nacional informó que continuará reforzando los controles en Kennedy, una de las localidades con mayor densidad poblacional y movilidad en la ciudad.

De acuerdo con el balance oficial, en lo corrido de 2025 se han incautado 154 armas de fuego en la zona, lo que representa un aumento del 11 % frente al año anterior. Además, se han realizado más de 2.800 capturas por delitos como hurto, porte ilegal de armas y tráfico de estupefacientes.

