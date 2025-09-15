En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
¿Descertificación?
Nueva EPS
Vía al Llano

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Capturan hombre que disparó al aire durante funeral en Bogotá: estaba borracho y cerró vía

Capturan hombre que disparó al aire durante funeral en Bogotá: estaba borracho y cerró vía

Cámaras del C4 siguieron cada uno de sus movimientos hasta que fue detenido por la Policía en el barrio Molinos, sur de Bogotá.

Capturan hombre que disparó al aire durante funeral en Bogotá: estaba borracho y cerró vía
Capturan hombre que disparó al aire durante funeral en Bogotá: estaba borracho y cerró vía
Foto: suministrada
Por: Felipe García
|
Actualizado: septiembre 15, 2025 09:50 a. m.

La Policía capturó a un hombre que disparó al aire en medio de unas honras fúnebres en el barrio Molinos, al sur de Bogotá. El hecho ocurrió mientras un grupo de personas acompañaba un sepelio en la vía pública, con música a alto volumen, consumo de licor y bloqueo de una calle, lo que generó inconformidad entre los vecinos.

Las cámaras de videovigilancia del Centro de Comando, Control, Cómputo y Comunicaciones registraron en tiempo real lo que sucedía, cuando uno de los asistentes comenzó a accionar un arma de fuego en repetidas ocasiones, causando pánico en el sector. De inmediato, un operador mantuvo el seguimiento del delincuente, guiando a las patrullas de la Policía que se dirigían a la zona.

En su intento de fuga, el sospechoso ingresó a una vivienda y abandonó allí el arma, que fue recuperada por los policías. Posteriormente, se mezcló entre la multitud, pero nunca dejó de estar bajo la vigilancia de las cámaras. Más tarde, intentó escapar en un vehículo, cuya ruta y características fueron reportadas en tiempo real a la Policía.

El carro apenas avanzó una cuadra debido a la congestión provocada por la caravana fúnebre. Esa situación fue aprovechada por los uniformados de la Policía, quienes siguiendo las indicaciones del C4 lograron interceptar y capturar al sujeto. El capturado deberá responder por el delito de porte ilegal de armas de fuego.

“Este es un ejemplo de cómo la tecnología, sumada a la rápida reacción de la Policía, nos permite actuar con precisión y garantizar que quienes atenten contra la convivencia y la tranquilidad de los barrios sean llevados ante la justicia”, dijo César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Arma de fuego

Porte de armas

Publicidad

Publicidad

Publicidad