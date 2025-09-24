En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Cayo alias ‘Alfredo’, peligroso extorsionista atracador en Soacha y Bogotá: tenía casa por cárcel

Cayo alias ‘Alfredo’, peligroso extorsionista atracador en Soacha y Bogotá: tenía casa por cárcel

El Gaula de la Policía lo sorprendió en flagrancia cuando exigía dinero a cambio de devolver un vehículo robado. Presentaba varias anotaciones judiciales y estaba bajo medida domiciliaria.

Foto: captura de video
Por: Felipe García
Actualizado: 24 de sept, 2025

En un operativo contra la extorsión, el grupo Gaula de la Policía logró la captura de un hombre de 43 años conocido como alias ‘Alfredo’, quien venía delinquiendo en el municipio de Soacha y en la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá.

El caso inició en el barrio Ciudad Verde, en la comuna 3 de Soacha, donde un ciudadano denunció el hurto de su vehículo.

Poco después, comenzó a recibir llamadas y mensajes de texto en los que un sujeto le exigía la suma de dos millones de pesos a cambio de devolverle el automotor.

La denuncia permitió a las autoridades activar un operativo antiextorsión, que culminó con la captura en flagrancia de alias ‘Alfredo’ en el sur de la capital.

El detenido, según reportes oficiales, contaba con cinco anotaciones judiciales por hurto y receptación y, pese a tener medida de detención domiciliaria, continuaba cometiendo delitos.

El capturado fue dejado a disposición de las autoridades competentes, donde un juez le dictó medida de aseguramiento intramural por los delitos de extorsión y receptación.

Con esta acción, la Policía busca enviar un mensaje claro a los delincuentes que pretenden aprovecharse de las víctimas mediante la extorsión.

