Cerrarán autopista sur por un año: conductores deberán hacer 'maromas' en punto muy transitado

Desde octubre comenzó el cierre parcial de uno de los corredores más utilizados por los bogotanos: la autopista Sur, en el sector de Venecia. Esta intervención hace parte del Grupo 1 de las obras de la troncal de la avenida 68, uno de los proyectos de infraestructura más grandes que se ejecutan actualmente en la ciudad. Según el cronograma del contratista, los trabajos se realizarán las 24 horas del día y se extenderán hasta octubre de 2026.

El cierre afecta especialmente el retorno del eje 9, donde se adelantan labores de demolición del antiguo puente y la construcción de una nueva estructura. Aunque la obra promete mejorar la movilidad a futuro, durante el próximo año los conductores y usuarios del transporte público deberán enfrentarse a desvíos y congestiones en uno de los puntos más transitados de la capital.



Troncal de la avenida 68: conexión con el Metro y otros sistemas de transporte

La troncal de la avenida 68 será una pieza clave dentro del sistema de transporte masivo de Bogotá. Este corredor permitirá la integración con la Primera Línea del Metro y con otros modos de movilidad como TransMilenio y el RegioTram. Además, beneficiará a diez localidades, entre ellas Kennedy, Tunjuelito, Puente Aranda y Teusaquillo, zonas que concentran una gran parte del tráfico diario de la ciudad.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, el objetivo principal es mejorar la conexión norte-sur y facilitar el acceso a los puntos estratégicos de la capital, reduciendo los tiempos de desplazamiento una vez concluyan las obras. Mientras tanto, la entidad recomienda programar los trayectos con anticipación y revisar las rutas disponibles antes de salir para evitar contratiempos.

La construcción del nuevo puente vehicular de Venecia alcanza un avance superior al 45 %, continúan los avances en la construcción de la avenida 68. Foto: IDU

Desvíos y rutas alternas por el cierre en la autopista Sur

Con el fin de mitigar el impacto del cierre, la Secretaría de Movilidad implementó un Plan de Manejo de Tránsito que contempla rutas alternas tanto para vehículos particulares como para el transporte público.

Para quienes se desplacen en vehículo particular:



Si deben ir del oriente al occidente y retornar hacia Venecia, podrán tomar la carrera 52C al norte, luego la calle 44 Sur al occidente, la avenida 68 y finalmente la carrera 53 al sur.

Quienes busquen continuar hacia el oriente por la autopista Sur deberán seguir por la carrera 52C al norte, la calle 44 Sur al occidente, la avenida 68, la carrera 53 al sur, la diagonal 49A Sur al occidente, la carrera 53A al norte, la diagonal 49 Sur al oriente y la carrera 52A al norte.

Para conectarse con la avenida 68 hacia el norte, la opción será tomar la carrera 52C al norte y la calle 44 Sur al occidente.

En cuanto al transporte público, las rutas que ingresan a Venecia desde la autopista Sur serán desviadas por la carrera 52C, la calle 44 Sur, la avenida 68 y la carrera 53.

Publicidad

Este cierre se suma a los más de 1.200 frentes de obra activos en Bogotá, lo que mantiene a la ciudad en un proceso continuo de transformación. Aunque los trabajos pueden generar demoras y congestiones, el propósito es fortalecer la red de movilidad y preparar la capital para la llegada del Metro.

La apuesta es ambiciosa y los beneficios serán notorios, pero por ahora, los bogotanos deberán armarse de paciencia, planificar sus recorridos y apoyarse en herramientas de tráfico en tiempo real para enfrentar este nuevo reto vial.