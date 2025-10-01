Choque de carro contra un poste dejó sin luz a tres barrios en el sur de Bogotá

Un accidente de tránsito registrado en la localidad de Rafael Uribe Uribe dejó a tres barrios del sur de Bogotá sin servicio de energía eléctrica.

El hecho ocurrió en la carrera 21 con calle 44B sur, cuando una camioneta chocó contra un poste que sostenía un transformador, lo que ocasionó su desplome.



¿Por qué se estrelló contra el poste?

De acuerdo con lo recogido por el Ojo de la noche, las autoridades determinaron que el conductor de una camioneta Toyota Hilux aseguró que un vehículo, del cual no entregó características, lo cerró en plena vía.

Al sospechar que se trataba de un intento de hurto, el hombre retrocedió rápidamente y terminó estrellándose contra el poste de luz.

El teniente coronel Óscar Chauta, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá, explicó que “al parecer intentan hurtar una camioneta de alta gama, es así que esta persona quien conducía esta camioneta, al percatarse de que iba a ser hurtada, retrocede y colisiona con un poste de energía donde deja sin energía al barrio Santa Lucía de la localidad de Rafael Uribe Uribe”.



Barrios afectados por la falta de energía

El impacto causó la caída del poste con el transformador, lo que afectó el suministro eléctrico en los barrios Santa Lucía, San Carlos y Quiroga, todos ubicados en el sur de la capital.



La Policía informó que ya se adelantan investigaciones apoyadas en cámaras de vigilancia para esclarecer lo ocurrido y dar con las personas que intentaron cometer el hurto.

Por su parte, Enel indicó que sus equipos técnicos se encuentran en la zona realizando las labores necesarias para restablecer el servicio eléctrico en el menor tiempo posible.

La empresa señaló que la prioridad es devolver el fluido antes de que la comunidad inicie sus actividades diarias, para las cuales el suministro de energía resulta indispensable