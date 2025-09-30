Concejales del CD en Bogotá piden al presidente declarar al Tren de Aragua grupo terrorista

La bancada del Centro Democrático en el Concejo de Bogotá elevó una solicitud formal al presidente Gustavo Petro, para que declare al grupo criminal transnacional el Tren de Aragua como organización terrorista, argumentando que su operación en la capital representa una amenaza directa contra la vida, la seguridad y la estabilidad institucional del país.

La petición, presentada mediante una carta oficial con carácter de urgencia, apela a la Ley 1108 de 2006, que incorpora la Convención Interamericana contra el Terrorismo al ordenamiento jurídico colombiano.

Según los concejales, esta normativa faculta al Estado para catalogar como terroristas a organizaciones que, a través de la violencia sistemática, socavan el orden público y vulneran los derechos fundamentales de los ciudadanos.

En el documento, los cabildantes expresan su “más profunda preocupación” por el crecimiento sostenido de las estructuras del Tren de Aragua en distintas localidades de Bogotá. Señalan que sus actividades delictivas van desde el tráfico de drogas y la trata de personas hasta la extorsión, el secuestro, el homicidio y el lavado de activos, configurando un patrón de criminalidad organizada con capacidad de control territorial.



Foto / Centro Democrático

Las cifras expuestas en la carta evidencian la magnitud del fenómeno. Según datos del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo (SIEDCO) de la Policía Nacional, entre enero y agosto de 2025, se registraron 792 homicidios en la ciudad, casi tres asesinatos diarios, de los cuales el 65 % fueron cometidos con arma de fuego.

La extorsión también alcanzó niveles alarmantes, con 1.433 denuncias en lo corrido del año. Las localidades de San Cristóbal, Kennedy y Rafael Uribe Uribe presentan los mayores incrementos, al punto de que los concejales describen este fenómeno como “un impuesto criminal” que asfixia al comercio y a la ciudadanía.

Publicidad

El secuestro, un delito que en años recientes había disminuido significativamente, muestra un preocupante repunte: 29 casos reportados en 2025, lo que representa un incremento del 222 % frente al año anterior. A esto se suma un aumento del 11 % en el hurto a personas entre junio y agosto, cifras que no se registraban desde 2014.

Frente a este panorama, la bancada opositora exige al Gobierno nacional “desplegar todos los medios disponibles” para frenar la expansión del Tren de Aragua y asumir una postura firme frente al crimen organizado.

La misiva, en la que incluso evocan los resultados de la política de seguridad democrática del expresidente Álvaro Uribe Vélez, está respaldada por los siete concejales del Centro Democrático: Daniel Briceño, Sandra Forero, Diana Diago, Óscar Ramírez, Julián Uscátegui, Humberto Amín y Andrés Giovanni Barrios.

Publicidad

El llamado final del documento es a que el presidente Petro “cumpla con su obligación constitucional de garantizar los derechos y las libertades de los ciudadanos” y reconozca oficialmente al Tren de Aragua como un grupo terrorista, lo que permitiría activar protocolos judiciales y de cooperación internacional más robustos.